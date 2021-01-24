محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات يهدف لاستحداث 1.8 مليون وظيفة

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى استحداث مليون و800 ألف وظيفة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استراتيجية الصندوق "صندوق الاستثمارات العامة ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي".

وتابع "أصول صندوق الاستثمارات سيتجاوز 7 تريليونات و500 مليار ريال في 2030، وضاعف أصوله إلى 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020".

واستطرد ولي العهد السعودي قائلًا: "صندوق الاستثمارات العامة ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي".