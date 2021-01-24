الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الحرس الوطني 1442

الاستعلام عن القبول في وظائف الحرس الوطني يعتبر واحد من ضمن أهم الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المتقدمين في هذه الوظائف بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل معرفة النتيجة الخاصة بالقبول الأولي في تلك الوظائف وذلك حتي يتمكن الشخص الذي تم قبولة من تقديم الأوراق والمستندات والخضوع للاختبارات الرياضية والفحص الطبي.

نتائج القبول في وظائف الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني التابعة للقوات المسلحة السعودية عن حاجتها لبعض الشباب السعودي لشغل بعض الوظائف الهامة في القطاع، حيث كان التقديم عن طريق منصة جدارة للتوظيف للتسهيل علي المتقدمين وقد قامت الوزارة بالإعلان عبر الشبكة العنكبوتية عن النتائج الخاصة بالقبول الأولي.

الأوراق والمستندات المطلوبة

أوضحت وزارة الحرس الوطني بالأشخاص الذين تم قبولهم في الوظائف علي أحضار بعض الأوراق والمستندات أثناء الذهاب لإجراء المقابلة الشخصية والتي ستكون في يوم الأحد الموافق 1442/06/18 هجرياً في تمام الساعة الثامنة صباحاً ويجب الحضور في الموعد المحدد حيث إن في حالة التأخير عن الموعد يعتبر المتقدم منسحب والأوراق هي:

إحضار صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول مع الأصل.

يشترط إحضار صورة من السيرة الذاتية للمتقدم مكتوبة باللغة العربية.

تقديم نسخة من السجل الأكاديمي مع ضرورة احضار الاصل.

في حالة توافر شهادات خبرة أو دورات علمية يجب تقديمها.

عدد ثلاث صور شخصية بخلفية بيضاء.

إحضار صورة ضوئية من شهادة التخرج من الجامعة أو الثانوية العامة.

بالنسبة لخريجي الجامعات والمدارس في الخارج يجب إحضار شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة الخارجية.

الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الحرس الوطني

لأن تتمكن من الاستعلام عن نتائج القبول في الوظائف يجب عليك أتباع مجموعة من الخطوات والتي نعرضها لكم في السطور التالية: