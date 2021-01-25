الملك سلمان يصدر عدداً من الأوامر الملكية اليوم

أصدر سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى للقوات العسكرية جميعاً عدداً من الأوامر الملكية الكريمة اليوم الموافق 11 جمادي الآخرة 1442 هـ، واشتمل المرسوم الملكي على عدد من القرارات الهامة التي تخص المملكة في مختلف القطاعات، كما اشتملت على إعفاء بعض المسئولين من مناصبهم وتوليتهم مناصب أخرى، وتصب جميع الأوامر في الصالح العام للمملكة.

أهم الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم

أولاً: اشتملت الأوامر الملكية مساء اليوم على ضم وزارة “الإسكان” إلى وزارة “الشؤون البلدية والقروية وتعديل اسمها ليصبح “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

ثانياً: كما تضمن القرار أمراً ملكياً لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة بموضوع القرارات الآتية وذلك خلال مدة لا تتعدى الثلاثة شهور:

استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى الأمر الملكي بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها. مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في هذا الأمر، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

كذلك أصدر الملك سلمان “حفظه الله” عدداً من الأوامر الملكية الأخرى بتعيين وترقية وإعفاء بعض المسئولين من مناصبهم:

يتم تعيين معالي الأستاذ/ ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيراً لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما صدر مرسوماً ملكياً بإعفاء معالي الدكتور/ فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.

إعفاء معالي الدكتور/ أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

تعيين معالي الدكتور/ فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

تعيين الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ترقية اللواء سليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم اليحي (مدير عام الجوازات) إلى رتبة فريق، وعلى وزير الداخلية تنفيذ هذا الأمر.

وقد تمت هذه الأوامر بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم في المملكة، والأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة بمواضيع هذه القرارات الجديدة.