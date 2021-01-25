فاجعة كروية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد بطريقة مأساوية

لقي 4 لاعبين من فريق بالماس الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة البرازيلية لكرة القدم حتفهم مع رئيس النادي إثر تحطم طائرتهم الأحد.
كما توفي الطيار في الحادث الذي حصل بعد دقائق من إقلاع الطائرة التي كانت متوجهة من توكانتيس إلى جويانيا لخوض مباراتهم المرتقبة ضد فيلا توفا، الاثنين.
وذكر النادي أن اللاعبين الذين لقوا حتفهم هم لوكاس براشيديس، غييرمي نويه، رانولي وماركوس موليناري، إضافة إلى الرئيس لوكاس ميرا.
وجاء في البيان "في هذا الوقت الأليم والمرعب، يدعو النادي لرفع الصلوات من أجل العائلات التي ستحظى بالدعم اللازم".
وفي عام 2016، لقي 19 لاعبًا من فريق شابيكوينسي حتفهم في طريقهم لخوض مباراة في ميديين خلال تحطم طائرة في كولومبيا أدت إلى وفاة 71 شخصًا.
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