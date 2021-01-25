وسط عرقلة تشكيل حكومته.. مصادر: سعد الحريري ما زال في بيروت

كشفت مصادر لبنانية من "بيت الوسط"، أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ما زال في العاصمة بيروت خلافًا لما يُشاع عن سفره.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قالت المصادر إن سفر الحريري المرتقب سيُعلن عنه في موعده، مؤكدة أنه ليس في الأمر سرًا، حيث إنه من كشف عن استعداده لزيارات عدة سواء إلى فرنسا أو أي دول أُخرى.

من جانبها، قالت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية بهية الحريري، إن الحريري لا يدخر جهدًا من أجل تحقيق ما يريده اللبنانيون، وهو كان أول من تجاوب مع مطالب الناس ولا يزال وسيبقى بجانبهم برغم كل العراقيل والصعوبات.

ولا يزال ملف تشكيل الحكومة في لبنان صعبًا ومعقدًا، وذلك عقب خلافات رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، برغم دخول عدد من الوسطاء لحل الأزمة، إلا أنها أصبحت تستعصي على الجميع في ظل عدد من الأزمات التي تلاحق البلاد.

وأكد مصدر سياسي في لبنان، أن التقارب بين عون والحريري، أصبح ضربًا من المستحيل، خصوصا بعد سقوط التسوية الرئاسية، وانهيار ما كان قد تبقى من ثقة بينهما، وذلك عقب آخر لقاء بينهما منذ شهر.

ووفقًا لصحيفة "الأنباء الكويتية"، قال المصدر المستقل إن الحريري لن يتنازل ويقدم بالتالي انتصارًا مجانيًا لجبران باسيل، ولا الرئيس عون سيرضى بحكومة لا يملك فيها القرار المتوازن، ولا حتى حزب الله سيسمح بتشكيلة حكومية لا تضمن حماية سلاحه.

وأضاف المصدر للصحيفة الكويتية، أن فيديو لقاء الرئيسين عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تسرب عن قصد بهدف توجيه رسالة قاسية اللهجة والمضمون للرئيس الحريري، تفيد بأن الجولات الخارجية لاستجداء الدعم لن توصله إلى نتيجة.