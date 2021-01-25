نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال أكثر من 250 شخصا خلال أعمال شغب في الهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت الشرطة الهولندية، اليوم الاثنين، أكثر من 250 شخصًا في عدة مدن شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على فرض حظر التجول وسط أعمال تخريب ونهب.

وكانت الاضطرابات، اندلعت في اليوم الثاني من فرض قيود جديدة أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا شملت حظر تجول خلال الليل مما أدى إلى وقوع مظاهرات.

ونشرت السلطات الهندية، وحدات من شرطة مكافحة الشغب في 10 مدن وبلدات على الأقل بعد سريان حظر التجول في الساعة 21:00، بحسب وسائل إعلام هولندية.

وقد أشعل المتظاهرون، النار في سيارات كما تعرضت الشرطة للرشق بالحجارة ودمرت ممتلكات عامة.

واستخدمت الشرطة الهندية، خراطيم المياه والكلاب والخيالة لتفريق احتجاج في وسط أمستردام بعد ظهر الأحد.