بايدن: وجدت برنامج مواجهة كورونا فى أسوأ حال

جدة - نرمين السيد - وخلال مؤتمر صحفى، مساء أمس الثلاثاء، أكد بايدن أن إدارته وجدت برنامج التطعيم أسوأ من المتوقع.

وتعهد بايدن بتطعيم ملايين الأمريكيين بوتيرة أسرع مما هى عليه الآن، مشيرًا إلى أن إدارته تعمل مع وزارة الصحة لزيادة إمدادات اللقاح.

وأعلن بايدن فرض تدابير جديدة للتعامل مع المسافرين القادمين الوافدين إلى الولايات المتحدة، تجنبًا لدخول السلالات الجديدة من الفيروس التاجى.

وأكد الرئيس الأمريكى الجديد أن بلاده ستشترى نحما يقرب من 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا، متمنيًا الحصول عليها بحلول الصيف المقبل.

وأوضح أن الجرعات الإضافية من اللقاح ستكون كافية لتطعيم 300 مليون أمريكى بنهاية الصيف وبداية الخريف.