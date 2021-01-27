تونس تسجل ثانى أعلى معدل وفيات لدى المصابين بكورونا فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف سوتيران، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن الوضع الوبائى فى تونس مقلق جدا، ويشهد ارتفاعًا فى حصيلة الإصابات والوفايات بكوفيد-19.
يذكر أن إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى تونس وصل إلى 200.662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6.370 حالة، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة التونسية.
وتتصدر جنوب إفريقيا عدد الوفيات بتسجيلها 41.797 حالة وفاة، منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد فى شهر مارس الماضى.
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