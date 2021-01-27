كيفيه الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة وتكلفه الرسوم داخل المملكة العربية السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي يوجد بها عدد كثير من العاملين من شتي الجنسيات المختلفة سواء كانت عربيه أو أجنبية، وأيضا يوجد مع بعض العاملين مرافقين معهم، وتضع المملكة عده شروط لهم.

ويعتبر الاستعلام عن الرسوم هو من الأمور الهامة التي يبحث عنها المقيمين داخل المملكة، وأيضا قامت الحكومة السعودية بفرض بعض الرسوم علي المرافقين، وقامت الجوازات الخاصة بالمملكة بالتسهيل علي صاحب الإقامة بعده طرق لدفع الرسوم الخاصة بالمرافق، ويوجد أيضا بعض الخطوات السهلة التي يجب علي صاحب الإقامة أن يتبعها عند استعلامه علي رسوم المرافقين برقم الإقامة، وقامت أيضا المملكة العربية السعودية بالتعديل داخل القائمة الخاصة بالخدمات للمقيم والمرافق.

قامت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع بعض المنشئات الحكومية، وهم المديرية العامه للجوازات وأيضا مركز المعلومات الوطني وتعاونت أيضا مع وزاره المالية.

وقد تعاونت معهم لتوفير المعلومات الخاصة بالمرافقين للعاملين داخل المملكة، لتعطي صلاحيه لكل شخص يريد الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة بالتفصيل.

وبحلول عام 2021 قامت المملكة بوضع عده تعديلات.

وهذه التعديلات تخص الرسوم الخاصة بالمرافقين، لتحافظ علي تحقيق التوازن المالي.

ترغب المملكة العربية السعودية وحكومتها بتطبيق رؤية 2030 لتحسين وتجديد كافه المنشئات الخاصة بالوزارات التابعة لها.

وتقوم المملكة بهذا لتتعايش مع التطور التكنولوجي الذي يحتل العالم بشكل كبير،وهذا التعديل يؤدي إلي توفير وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني.

التسهيل علي المقيمين في التعامل مع الإجراءات بسهوله بدلا من بذل مجهود كبير وأخذ وقت كثير.

قامت المديرية العامه للجوازات داخل المملكة بتحديد مبلغ للمرافقين وهي100 ريال كل شهر للأشخاص المرافقين وكان هذا في عام 2008 ميلاديا.

ولكن بحلول عام 2021 قامت الجوازات بتعديل قيمه الرسوم ليصبح 400 ريال في الشهر.

وأيضا قامت بإضافة مبلغ للعماله التي يكون عددها اقل من العمالة من أبناء الوطن ليكون المبلغ قيمته 300 ريال سعودي، ولكن تم تعديل المبلغ وأصبحت قيمته 600 ريال سعودي.

ويعتبر موقع “أبشر” التابع لوزارة الداخلية يقوم بتقديم عده خدمات بشكل إلكتروني، ويكون هذا للمقيمين في المملكة وأيضا أبناء الوطن.

وتكون اهم خدمه من الخدمات هي الاستعلام عن إنهاء الإقامة برقم الهوية، ويوجد أيضا بعض الخدمات الهامة للأشخاص المقيمين.

الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة.

يقوم الشخص بالذهاب إلي الموقع الرسمي وزاره الداخلية.

يقوم الأشخاص باختيار كلمه المقيمين والضغط عليها.

يقوم الشخص بالنقر علي أمر الخدمات الإلكترونية.

سوف يظهر أمامك بعض الخدمات التي توفرها وزاره الداخلية لكي يتم الوصول إلي الاستعلام عن المرافقين.

يقوم الشخص بالنقر علي المزيد حتي يظهر أمامه في الأسفل كلمه الجوازات،وذلك لإظهار الخدمات التي توفرها الجوازات.

ثم يقوم الشخص بالنقر علي كلمه خدمات التابعين،سوف يظهر بعض المعلومات التي يريد الشخص معرفتها.

يجب علي الشخص أن يقوم بمراجعه الخدمات التي يقدمها الموقع، لان الموقع يقدم مجموعه من المعلومات الخاصة بالأشخاص المتواجدين داخل المملكة.

تعرف علي حاسبه الاستعلام عن الرسوم الخاصة بالمرافقين.

الاستعلام عن رسوم المرافقين.تعرف علي الرسوم اللازمة المرافقين.

وتتمثل في خمسه خطوات وهم: