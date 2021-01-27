8 فبراير.. اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر

جدة - نرمين السيد - تقرر عقد اجتماع طارىء لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى برئاسة مصر، التى تتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس وذلك يوم 8 فبراير المقبل، لتعزيز التضامن العربى ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.





وصرح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بأن الاجتماع يأتى بطلب من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وسيكون حضوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة. وأوضح السفير حسام زكى، أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربى جامع تجاه التطورات التى تشهدها المنطقة والتى تستوجب موقفا يحقق الحماية للأمن العربى ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن والعمل العربى المشترك ويعيد التاكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

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