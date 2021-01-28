طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 100% أحصل على 1000 شدة بدون فيزا

ما هي طريقة شحن شدات ببجي لعبة ببجي أصبحت من أكثر الألعاب انتشاراً في العالم بأكمله، كما أنها احتلت الترند الأول عند انتشارها ولذلك فأن العديد يبحث عن طريقة من أجل شحن شدات ببجي دون أي تعب وفي الآتي سنذكر لكم أفضل طريقة لشحن شدات ببجي.طريقة شحن شدات ببجي 2021
الكثير منا ينخدع في الطرق المزيفة التي تنتشر على بعض المواقع ولكي لا تكون فريسة فعليك بأن تتعرف على طريقة شحن شدات ببجي وهي، عليك عزيزي القارئ بالدخول إلى الموقع الخاص ببجي.
- وبعد ذلك قم باختيار بلدك والعميلة المتوافرة إليك من أجل التحويل بها.
- قم باختيار العرض الذي يناسبك من ضمن العروض التي توجد أمامك.
- من المؤكد أنك تمتلك اي دي من لعبة ببجي فعليك بوضعه في الموقع.
- قم بالضغط على استمرارية عملية الدفع.
- وبعد الانتهاء من هذه العملية فسوف تلاحظ أنك ظهر أمامك شدات في اللعبة.
كل لاعب محب للعبة ببجي يرغب في التعرف على طريقة شحن الشدات في ببجي وأيضاً أسعارها، ولذلك لكل يتمكنوا من الحصول على أفضل المميزات التي تتمتع بها لهبة ببجي وفي الآتي سنذكر لكم أسعار شدات لعبة ببجي.
- شراء 60 شدة بلغ سعرها 3.69 ريال سعودي.
- شراء 300 شدة بلغ سعرها 17.99 ريال سعودي.
- شراء 600 شدة بلغ سعرها 63.99 ريال سعودي.
- شراء 375 شدة بلغ 89.9 ريال سعودي.
- شراء 3.000+ 1.000 شدة بلغ 184 ريال سعودي.
- شراء 6.000+ 2.400 شدة بلغ 369.99 ريال سعودي.
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