مؤسسة تكافل تصرف إعانات الفصل الدراسي الثاني 1442 لدعم الطلاب في المملكة

مؤسسة تكافل الخيرية قامت بصرف مبالغ إعانات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 هجريا للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، وتم إيداع هذه المبالغ المالية في حسابات المدارس الموجودة بداخل المملكة لتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين لهذه الإعانات التي تقدمها تكافل الطلاب لمساعدتهم على استكمال مشوارهم التعليمي بدون أي عائق، وهذا كلة بفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله في رعايته .

قيمة إعانات تكافل الدفعة الثانية

بلغت قيمة الإعانات التي أودعتها مؤسسة التكافل للفصل الدراسي الثاني أكثر من مئة وستة وثلاثون مليون ريال سعودي، توزع هذه الإعانات على أكثر من 272 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات التي تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، وتحدد شروط الاستحقاق عن طريق معالجة بيانات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية الذي تم تسجيلها وزارة التعليم ووزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد .

تكافل الدعم المادي والمعنوي والتعليمي

يقدم موقع تكافل الكثير من برامج الدعم الأخري للطلاب والطالبات المستفيدين مثل ( المادي والمعنوي والتعليمي ) لكي تساعدهم على الاستمرار في التعليم بدون عوائق، ولمساعدتهم في المستقبل للحصول على وظائف مناسبة لهم، كما قامت أيضا المؤسسة مبادرة التمكين الرقمي لتوزيع أكثر من مئة وخمسون ألف جهاز لوحي لمساعدة الطلاب من التعليم عن بعد نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقدم أيضا الكثير من البرامج الأخري مثل برامج التدريب وبرامج التحفيز وتشجيع الطلاب المتفوقين كجائزة ( تفوق ) وبرامج الدعم العيني ( كسوتي ) وبرامج الدعم التعليمي ( دروس التقوية الإلكترونية عن طريق الأنترنت )، يمكن للطلاب عن طريق موقع تكافل الإلكتروني الرسمي التسجيل للحصول على الإعانات والخدمات التي تقدمها المؤسسة في المملكة العربية السعودية .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم برامج الدعم الذي يقدمها تكافل لمساعدة الطلاب والطالبات في المملكة .