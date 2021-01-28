نتائج مكافحة المخدرات 1442 نساء رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في مكافحة المخدرات للسيدات ١٤٤٢

نتائج مكافحة المخدرات 1442 نساء تشهد ترقب من المتقدمات في وظائف مكافحة المخدرات للنساء ١٤٤٢ عبر أبشر للتوظيف، وذلك بعد أن تم التقديم على وظيفة رتبة جندي نساء لمكافحة المخدرات خلال الفترة ما بين الأحد ٤/٦/١٤٤٢ وحتى يوم الخميس الموافق ٨/٦/١٤٤٢، وسيتم إعلان نتائج قبول وظائف مكافحة المخدرات للنساء ١٤٤٢ عبر بوابة أبشر فور الإنتهاء من مراجعة طلبات المتقدمات.

متى نتائج مكافحة المخدرات 1442 نساء

سيتم إعلان نتائج القبول المبدئي لمكافحة المخدرات ١٤٤٢ نساء عبر بوابة أبشر الإلكترونية، إذ لم يتم تحديد موعد نهائي لإعلان النتائج، وتعلن النتائج خلال الأيام القادمة بعد انتهاء فحص طلبات المتقدمات على شغل الوظائف.

رابط نتائج مكافحة المخدرات 1442 نساء

سيتم إعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن رابط نتائج مكافحة المخدرات 1442 نساء عبر رابط أبشر، ويتم الاستعلام عن نتائج قبول مكافحة المخدرات كالتالي:

الولوج إلى الرابط الإلكتروني لبوابة أبشر للتوظيف.

الضغط على أيقونة أبشر للأفراد.

الضغط على تسجيل الدخول بعد كتابة بياناتك الشخصية.

أنقر على إشعار القبول أعلى الصفحة الرئيسية.

حدد وظيفة مكافحة المخدرات نساء رتبة جندي.

كتابة بياناتك الشخصية للاستعلام عن النتائج، وتتمثل البيانات فيما يلي: رقم الهوية. تاريخ الميلاد. تحديد الجنس، أنثى. الحالة الاجتماعية. رقم الهوية للوالد. رقم الوظيفة.

النقر على أيقونة عرض ليتم عرض جميع البيانات المفصلة حول المتقدم، والتعرف على تم القبول أم لا.

راتب جندي نساء مكافحة المخدرات ١٤٤٢

وضعت إدارة القبول المركزي بوازرة الداخلية السعودية متمثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات سلم رواتب العسكريين الجديد ١٤٤٢، وجاء راتب جندي نساء لمكافحة المخدرات 1442 مع البدلات كالتالي:

الراتب الأساسي: 2800 ريال سعودي. شهادة ثانوي: 300 ريال سعودي. بدل خطر: 600 ريال سعودي. بدل ميدان: 450 ريال سعودي. بدل نقل: 500 ريال سعودي. بدل إعاشة: 500 ريال سعودي. إعاشة إضافية: 500 ريال سعودي.

ويبلغ الراتب الإجمالي لرتبة جندي نساء 7500 ريال سعودي مع الحوافز والبدلات وفقا للسلم الجديد من رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية.