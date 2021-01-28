برشلونة تنتفض ميسي يحطم الأرقام القياسية مرة أخري في مباراة أمس

برشلونة ، ميسي يحطم الأرقام القياسية في برشلونة مرة أخرى ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني من مواليد 24 يونيو 1987يعتبره الكثيرون من أعظم اللاعبين في التاريخ ومعظم الأشخاص تعتبره احسن لاعب في العالم ، حيث فاز ميسي بستة جوائز من الكرة الذهبية، ووصل إلي الرقم القياسي بفوزه بستة أحذية ذهبية.

أرقام ألقاب ليونيل ميسي مع البارشا

فاز بـ33 لقبًا مع نادي البرشا الأسباني، و 10 القاب في الدوري الأسباني ، وأربعة أخريين في دوري أبطال أوروبا، والكثير من الجوائز التي تحتاج لمقالة منفصلة مع البرشا أو غيرها.

سيناريو مباراة برشلونة ضد رايو فابيكانو

واستكمالا لإنجازات ليونيل ميسي أحرز هدفا التعادل في مرمى رايو فاييكانو في المرحلة الربع النهائي في كأس ملك أسبانيا حيث انقذ فريق البرشا من خطر الأقصاء الذي كان سيحدث بسبب أن “فيران توريس” احرز هدفا في الدقيقة 63 وهو وقت غير محبب للفرق المنافسة لدخول مرماهم هدف في المباراة ،ولكن “ميسي” أدرك الخطأ الذي وقع بكل أحترافية واحرز التعادل في خلال 6 دقائق فقط حين كان زميلة “أنطوان غريزمان” يمرر الكره فأستغلها لصالح فريقه البرشا وأحرز هدفا قلب الموازين.

وبذلك انقلب التأخر في الأهداف الى تعادل ثم فوز محقق بنتيجة 2-1 بعد هدف أحزره الهولندي “فرينكي دي يونغ” في وقت حساس جدا في الدقيقة ال80.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجعلنا ميس فاغرين الأفواه ونحن نتساءل كيف فعلها ذلك الأرجنتيني في برشلونة حيث صرحت شركة “اوبتا” العالمية أن ميسي يسجل على الأقل 15 هدف بقميص برشلونة خلال ال15 موسم الأخير بداية من 2006-2007 الذي احرز فيه 17 هدفا من اجمل أهدافه ،وهو إنجاز عظيم لو تعلم عزيزي القارئ.

وفي النهاية برشلونة تأهل بفضل أقدام ليونيل ميسي وسوف نتابع الباقي من المباريات بشغف عالي وننتظر إعلان الفائز بالمباريات فالذي تعلمناه عبر العصور أن الكرة ليست مضمونة حتى أخر دقيقة.