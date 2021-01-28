دولة عربية تصدر قرارا هاما بشأن العمالة الأجنبية لديها

أصدر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني الدكتور معن القطامي قرارا باستثناء أصحاب العمل من إبراز كشف الضمان الاجتماعي بهدف معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين على نفس صاحب العمل حتى تاريخ 2021/3/31.
وجاء القرار بحسب الوزير الأردني والتي نقلت عنه صحيفة البيان الإماراتية مراعاة لظروف أصحاب العمل في القطاع الخاص ولضمان ديمومة عمل منشآتهم ومساعدة لهم لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.
وأكد القطامين أن الوزارة تسعى إلى التخفيف من آثار الجائحة على القطاع الخاص من خلال القرارات المتتالية التي من شأنها أيضًا مساعدة القطاع الخاص الحفاظ على العمالة الأردنية لديه.
وحث الوزير الاردني أصحاب العمل على الاستفادة من هذا القرار خلال الفترة المقبلة وتجديد تصاريح العمالة غير الأردنية لديهم تجنبًا لوجود عمالة غير أردنية لديهم مخالفة لقانون العمل.
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