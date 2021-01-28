يعمل ناظرا لمدرسة.. القبض على لبناني يتجسس لصالح إسرائيل

ألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية القبض على أحمد عبد الحسين. ض، الملقب بـ "أبو شهاب" بعد مداهمة عناصر فرع المعلومات اللبنانية ، منزله في بيروت. كما داهمت القوات منزل أهله ومكان عمله في مدرسة بلدة عربصاليم، حيث أوقفته للتحقيق معه بشبهة التجسس لصالح إسرائيل. وفق ما علمت "وكالة أخبار اليوم" اللبنانية ان الموقوف من مواليد 1966، ومتزوج من سيدة أردنية. وأشارت الوكالة الي ان المتهم يعمل ناظرا في المدرسة السالف ذكرها .

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