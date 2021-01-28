على المسافرين إلى الصين الخضوع لفحص المستقيم .. بكين تعتمد مسحة الشرج للكشف عن كورونا

فإذا كنت تعتقد أن مسحات الأنف والحلق المؤلمة للكشف عن احتمال وجود فيروس كورونا، فكر بشكل سييء مرة أخرى لأن الاختبار الشرجي في الصين قد يصبح هو القاعدة لاختبار الاصابة بكورونا.
وعلى الرغم من أن هذا الاختبار الشرجي الجديد أكثر فاعلية، إلا أنه لا يتم تعميمه على جميع السكان ولكنه يتم تطبيقه فقط على الأفراد المعرضين لمخاطر عالية والمسافرين من الخارج، والذين يخضعون أيضًا للحجر الصحي الإلزامي في الفنادق.
ويزيد فحص المستقيم من معدل اكتشاف الأشخاص المصابين لأن الفيروس المستجد كوفيد 19 يبقى في فتحة الشرج لفترة أطول منه في الجهاز التنفسي، حسبما قال الدكتور لي تونجزنج من مستشفى يووان في بكين لمحطة CCTV التلفزيونية الصينية
ويتم تحفيز الاستخدام المنهجي لهذه الطريقة الجديدة من خلال نتائج دراسة في الصين نُشرت في أغسطس 2020 والتي أكدت أن اختبارات المستقيم للكشف عن كوفيد 19 هي أفضل طريقة لفحص المرضى قبل خروجهم من المستشفى، وتجنب مخاطر حدوث خطأ نتائج سلبية.
ومع ذلك، كن مطمئنًا إلى أن فعالية اختبار PCR التقليدي ليست موضع تساؤل، وفقا لما ذكره موقع "جاليمور هيلث نيوز"
وتجرى المسحة لجمع العينات عن طريق أخذ العينة من فتحة الشرج بعمق من 2 إلى 3 سم في المستقيم ويتم تدويرها عدة مرات، ثم تتم إزالة المسحة قبل وضعها بشكل آمن داخل حاوية العينة، ويستغرق الإجراء بأكمله نحو 10 ثوانٍ.
ووفقا للتقارير التي أجراها الخبراء في الصين، فبعض التجارب أثبتت أن مسحة الأنف قد تكون سلبية، وعند أخذ مسحة من الشرج تظهر النتائج أن المريض لا يزال يحمل الفيروس، أي أن المسحة الشرجية أكثر دقة من مسحة الأنف .
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