نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم بيت التمويل خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الاتصال علي رقم بيت التمويل خدمة العملاء من اجل الاطلاع علي تفاصيل الخدمات التمويلية للشركات والأفراد والاستعلام عن الرصيد بنك بيت التمويل الكويتي وخدمات التداول المالي وغيرها بكل سهولة ويسر، حيث يوفر بيت التمويل الرئيسي خدمة ألو بيتك لجميع المواطنين والمقيمين بدوله الكويت، من خلال هذا المقال سوف نستعرض مع حضراتكم رقم بنك بيت التمويل اسفل هذه التدوينة لكي نسهل الأمر علي جميع المستفيدين من خدمات البنك التمويلية.

هناك فروع بنك التمويل في الكويت في العديد من المحافظات الكويتية، حيث يمكن حجز موعد بشكل إلكتروني عبر موقع بيت التمويل الكويتي من اجل تعبئة نموذج تواصل معنا أو من خلال إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني للبنك التالي : [email protected] لاستقبال استفسارات العملاء لمعرفة تفاصيل التمويل الإسلامي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رقم بيت التمويل خدمة العملاء

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من خدمات البنك الاتصال علي الأرقام المخصصة لبيت التمويل الكويتي علي الرقم الموحد بدلا من الذهاب إلى أقرب فرع من فروع البنك المنتشرة بالأراضي الكويتية، والآن نضع بين أيديكم جميع الأرقام بالنقاط التالية كما هو موضح لكم أدناه.

يمكن الاتصال علي رقم ألو بيتك عبر الرقم التالي 1803333 من داخل الكويت.

يمكن الاتصال علي رقم بيت التمويل عبر الرقم التالي 009651803333 من خارج الكويت.

يمكن الاتصال من ألمانيا عبر الرقم التالي : 7080 – 181 – 08000.

يمكن الاتصال من فرنسا على الرقم: 0805 – 086620 بسعر المكالمة المحلية.

يمكن الاتصال من أسبانيا على الرقم: 900 – 905 – 440 بسعر المكالمة المحلية.

يمكن الاتصال من تركيا على الرقم: 908503902170+ بسعر المكالمة المحلية.

أوضحنا لكم طرق التواصل مع بيت التمويل الكويتي من خلال الاتصال علي رقم خدمة الاتصال الدولي والمحلي لكي يتمكن الجميع من الاستفسار عن كافة الخدمات التي يوفرها بيت التمويل لجميع عملاؤه، وذلك من اجل الاتصال بأرقام خدمة العملاء للتواصل مع موظفي الخدمة في آي وقت ومن آي مكان داخل أو خارج دولة الكويت.