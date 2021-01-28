تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية للأجهزة الذكية

تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية فمع التطور السريع في عالمنا أصبحت التكنولوجيا جزء أساسي في حياتنا العادية ومع تطوير التطبيقات وللتيسير علي المشتركين والتيسير عليهم في الاستفادة من خدمات الشركة السعودية للكهرباء أطلقت الشركة تطبيق الكهرباء للجوال بنظامي التشغيل اي او اس واندرويد وكمبيوتر حيث يمكن لجميع المواطنين من تحميل التطبيق من المتجر الخاص علي الهاتف المحمول والاستفادة من خدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد وكذلك دفع فواتير الكهرباء السعودية من أي مكان كل ما سوف تحتاج هو توصيل هاتفك المحمول بالأنترنت فقط والتسجيل علي تطبيق الكهرباء السعودية الجديد.

تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

تحرص الشركة السعودية للكهرباء دائما علي السعي في تطوير خدماتها التي تقدمها لمشتركيها والتواصل المستمر معهم في أي مكان ولأجل ذلك أطلقت الشركة تطبيق ( الكهرباء ) للأجهزة الذكية لتقديم الكثير من خدمات الكهرباء لعملائها وتأتي هذه الفكرة في أطار حرص شركة الكهرباء علي مواكبة التطور المستمر ويقدم تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية خدمات مهمة مثل:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب . الاستعلام عن حاله الطلب المقدم عن طريق رقم الطلب. أظهار أماكن خدمات شركة الكهرباء وعنونيها وأرقام الاتصال بها. عرض معلومات عن الشركة وكيفية تقديم فواتير الكهرباء وكيفية المحاسبة عليها. خدمة التسجيل في الرسائل القصيرة وخدمات الفاتورة المختلفة.

خدمات فواتير الكهرباء السعودية

ولكي تتمكنوا من الاستفادة من كل هذه الخدمات يرجي تحميل تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية من خلال رابط الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء فمع دخولكم عبر الرابط السابق والنزول اسفل الصفحة سوف يظهر أمامكم روابط تحميل تطبيق الكهرباء علي عدة منصات ابل واندرويد وبلاك بري وويندوز يمكنكم اختيار المنصة المناسبة لكم والضغط عليها وهي بدورها سوف تنقلكم علي رابط تحميل التطبيق وبعد عملية تسطيب البرنامج يمكنكم الاشتراك به والاستفادة من كل خدمات الفواتير التي يقدمها بشكل مجاني.