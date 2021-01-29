تسجيل طالب جديد في نظام نور ١٤٤٣ فترات التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد والمستجدين

تسجيل طالب جديد في نظام نور هو موضوع البحث من أولياء أمور الطلاب المستجدين في المملكة العربية السعودية الراغبين في إضافة أبنائهم إلى مدارس جديدة للإلتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣، وذلك وفقا للخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي في برنامج نور الإلكتروني التعليمي كما أعلنت عنه مؤخرا وزارة التعليم في السعودية، إذ وضعت وزارة التعليم السعودية جدول زمني لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1443 ينقسم إلى 8 مراحل زمنية، وتم بدء المرحلة الأولى من تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور يوم الأحد الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢١، وتنتهي يوم ٢٤\٦\١٤٤٢ هجرية، وذلك للطلاب السعوديين الجنسية لمدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي تطبق نظام المفاضلة لتسجيل الطلاب المستجدين.

المرحلة الأولى من تسجيل الطلاب في نظام نور تبدأ في الفترة بين ٢٤\١\٢٠٢١ إلى ٦\٢\٢٠٢١ للطلاب سعودي الجنسية في مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تعمل بنظام المفاضلة.

المرحلة الثانية من التسجيل في نظام نور تبدأ من ٢٤\٢\٢٠٢١ وتنتهي حتى إقفال التسجيل، أو سداد الشواغر، للطلاب في المدارس الأهلية والأجنبية والعالمية التي تطبق نظام البرامج الدولية.

المرحلة الثالثة من ٢٦\٢\٢٠٢١ وتستمر حتى إقفال التسجيل او حتى سداد الشواغر، وذلك للطلاب في المدارس الحكومية لتحفيظ القرآن الكريم الغير مطبقة نظام المفاضلة، للطلاب سعودي الجنسية أو من أم سعودية الجنسية.

المرحلة الرابعة تبدأ ٢٧\٣\٢٠٢١ لجميع الطلاب الغير سعودي الجنسية، والذين يعاملون معاملة السعوديين.

المرحلة الخامسة من تسجيل طالب جديد في نظام نور تبدأ ١٧\٤\٢٠٢١ وتستمر حتى إقفال موعد التسجيل أو انتهاء الشواغر، للطلاب الغير سعوديين الجنسية ممن يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي، والخاضعيين للنسبة المحددة.

المرحلة السادسة تبدأ من ١\٥\٢٠٢١ للطلاب الغير سعودي الجنسية من الخاضعين للنسبة المحددة، ويعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص.

فترات تسجيل طالب جديد في نظام نورالتسجيل في نظام نور لولي الأمر

لإضافة أبناء جدد في نظام نور، يحتاج ذلك أولا إلى إنشاء ولي الأمر لحساب جديد في نظام نور من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نظام نور. الضغط على أيقونة تسجيل جديد لولي الأمر. يقوم ولي الأمر بكتابة البيانات اللازمة لإنشاء حساب جديد. إدخال رقم الهوية لأولياء الأمور سعودي الجنسية. إدخال رقم الإقامة لأولياء الأمور غير سعودي الجنسية. يقترح النظام اسم مستخدم تلقائي قم بحفظه أو تعديله بما يناسبك. اضغط على أيقونة التالي. اكتب رقم الهوية للطالب ثم حدد صلة القرابة، مع كتابة تاريخ ميلاد الطالب. انقر على تدقيق ليتم التحقق من البيانات المدخله بواسطة نظام نور الإلكتروني.

بعد الإنتهاء من تسجيل حساب جديد لولي الأمر يتم تسجيل الدخول إلى حساب نور ومن الصفحة الرئيسية اضغط على تسجيل الأبناء ثم تسجيل طالب جديد.