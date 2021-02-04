“عاجل” دليل القبول للجامعات السودانية 2021 // رابط التسجيل لاستمارة التقديم للجامعات وقيمة الرسوم

يعتبر دليل القبول للجامعات السودانية 2021، من الموضوعات ذات الأهمية في حياة الطلاب عقب إعلان نتائج الشهادة الثانوية، حيث تُجري عمليات بحث كبيرة في مثل هذا التوقيت من كل عام، لمعرفة نسب القبول في كليات والجامعات السودانية، سواء الحكومية أو الجامعات الأهلية المعتمدة لدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الرابط الإلكتروني لدليل القبول ويقوم اليوم ألاف الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة السودانية 2020، بالدخول على الرابط الإلكتروني التابع للإدارة العامة للقبول لتسجيل رغباتهم.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، على جاهزية رابط دليل القبول للجامعات الجديد إصدار 2021، لاستقبال طلبات الناجحين في الشهادة السودانية، على أن يتم دفع رسوم للحاصلين على الشهادة الثانوية من داخل السودان مبلغ 100 جنيه، والحاصلين على الشهادة العربية والأجنبية مبلغ 30 دولار، مع ضرورة القيام بكتابة الاستمارة بصورة صحيحة في ظل أسس وضوابط التقديم للجامعات السودانية، حيث تتابع الوزارة عمليات التقديم لتفادي أي مشكلات تعوق الطلاب أو أولياء الأمور أثناء التسجيل، وخلال السطور التالية نوضح لكم الرابط المباشر لتسجيل رغبات الطلاب للدخول للجامعات الحكومية والأهلية.

يقوم الطالب بالدخول على رابط “daleel.admission.gov.sd“.

يتم الاطلاع على نسب القبول لكل كلية وجامعة.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته عند فتح الرابط للتسجيل.

رابط دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2021شرح الدخول بالخطوات على رابط دليل القبول

موعد التسجيل على دليل القبول في الجامعات السودانية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، بداية فتح تلقي طلبات التقديم للالتحاق بالجامعات السودانية 2021، وذلك من الخميس 4/2/2021 حتي يوم السبت الموافق 13/2/2021، وتبحث نسب القبول للجامعات السودانية لهذا العام 2021، نظراً للانخفاض الذي لحق بنسبة النجاح العامة بالشهادة الثانوية هذا العام، حيث وصلت لنحو 55% مما يقد يؤدي لانخفاض في نسب القبول بالجامعات عن العام الماضي، وهناك توقعات عن فتح الرابط الإلكتروني الرسمي لمعرفة نسب القبول في الجامعات السودانية، خلال الأيام القادمة مع قُرب بداية شهر فبراير 2021، لكي يستعد الطلاب لتسجيل رغباتهم ودفع الرسوم للدخول للجامعة.

تحديد نسب القبول بالجامعات في السودان

تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، بعمل عدد من اللقاءات مع مجموعة من الجهات المختصة بالتعليم العالي، كما تناقش مع الجامعات تحديد أعداد المقبولين للعام الدراسي الجديد، حسب الطاقة الاستيعابية لكل جامعة، وبالفعل قامت الوزارة بالبحث والتشاور، مع لجنة الدراسات التربوية والإنسانية، ولجنة دراسات الموارد الطبيعية والزراعة، وكذالك لجنة دراسات العلوم الهندسية والأساسية والحاسوب، لوضع الشكل النهائي للأعداد التي سيتم قبولها للجامعات السودانية 2021 حسب توصياتهم.