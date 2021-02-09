رابط منصة جود لتسديد الايجار وشروط التسجيل في جود الإسكان

رابط منصة جود لتسديد الايجار من أكثر الروابط التي يتم البحث عنها من أجل الحصول على دعم الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن منصة جود الإسكان تسجيل دخول المنصات التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين فقط، والذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في منصة جود الإسكان وسوف نتعرف على طريقة التسجيل في منصة جود بالتفصيل.

رابط منصة جود لتسديد الايجار

إن كنت من المتعسرين في سداد الإيجارات، فيمكن الاعتماد على منصة جود الإسكان، وهي واحدة من المنصات التابعة إلى مؤسسة الإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية، ويتم صرف الدعم الخاص بالمنصة إلى المستحقين فقط، وذلك من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، ويمكن التسجيل من خلال الطريقة التالية:

قم بزيارة موقع منصة جود الإسكان وقم بالنقر على تبويب حسابي.

ثم قم بالدخول وادخل البيانات المطلوبة.

تتمثل البيانات في الاسم والهوية الوطنية والبريد الإلكتروني.

عليك أن تقوم بكتابة رقم الجوال وكلمة المرور ورقم التحقق.

قم بالنقر على طلب التسجيل حتى تستطيع إرسال البيانات.

التسجيل في منصة جود الإسكانشروط التسجيل في منصة جود الإسكان

وهناك مجموعة من الشروط والضوابط التي ينبغي أن تتوافر من أجل التسجيل في منصة جود، وعلى رأسها:

أن يكون المتقدم للحصول على دعم جود الإسكان من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

أن يتم تسجيل المستفيد في بوابة سكني التابعة إلى وزارة الإسكان.

أن يكون الحد الأدنى للأسرة هو خمس أفراد.

أن يتم إدخال كافة البيانات بطريقة صحيحة، وخصوصًا بيانات الراتب.

منصة جود الإسكان تسجيل الدخول

والجدير بالذكر أن منصة جود الإسكان تسمح لك بالدخول للتعرف على آخر الأخبار، ومتابعة الرد على طلب الحصول على الدعم عقب التسجيل، وذلك من خلال الدخول بكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورمز التحقق فقط.

المستفيدين من منصة جود الإسكان

وقد أوضحت المنصة، أن المستفيدين من خدمات الدعم التي توفرها وصلت أعدادهم إلى نصف مليون مواطن في أنحاء متفرقة في المملكة العربية السعودية، وأنه من خلال رابط منصة جود لتسديد الايجار تستطيع الأسر المتضررة سداد قيمة الإيجار، كما يمكنهم الحصول على وحدة سكنية.