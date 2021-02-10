ترقيات وزارة التعليم السعودية 1442 تنفيذ ترقية 12283 إداري وإدارية والاستعلام عبر نظام فارس

ترقيات وزارة التعليم السعودية 1442، من أهم الموضوعات تداولاً وبحثاً عبر مؤشر البحث جوجل، للتعرف على موعد صدورها وكيفية التعرف على أسماء الذين تم ترقيتهم، وبالفعل قامت وزارة التعليم السعودية منذ قليل، بالإعلان عن أضخم عملية ترقيات للإداريين والإداريات، التابعين لوزارة التعليم سواء بديوان الوزارة أو المدارس أو مكاتب التعليم والملحقات الثقافية، حيث تم ترقية 12283 إداري وإدارية على سلم الوظائف الإدارية، وذلك ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة، طبقاً للائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية، ويمكن التعرف على نتيجة الترقية من خلال الرسائل النصية التي سترسلها الوزارة للمرشحين، أو من خلال الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية، المخصص للاستعلام عن مختلف الخدمات الخاصة بمنسوبي التعليم، نظراً لكونه الطريق الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لخدمات العاملين بالتعليم.

الدخول على الرابط الإلكتروني لنظام فارس الخدمة الذاتية “sshr.moe.gov..sa“.

كتابة اسم المستخدم.

تسجيل الرقم السري.

كتابة رمز التحقق الموجود أسفل الصفحة.

الضغط على تسجيل.

الدخول على الاستعلام عن الترقيات.

الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم 1442وزارة التعليم السعودية

تقوم وزارة التعليم السعودية بالعمل على رفع كفاءة العاملين لديها، وتحقيق مدي اهتمام الوزارة بهم من خلال تنفيذ الترقيات لتحفيزهم على التطوير والتحديث من أدائهم داخل منظومة التعليم، وذلك ضمن رؤية التطوير لعام 2030 التي تتبناها المملكة العربية السعودية، وتنفذها من خلال وزاراتها ومختلف الجهات الحكومية بمشاركة مع القطاع الخاص، وتسعي وزارة التعليم لاستمرار عملية الترقيات حسب الضوابط والشروط التي حددتها للحصول عليها.

نظام فارس الخدمة الذاتية

يعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية من أهم الروابط الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات لمنسوبي التعليم بالمملكة العربية السعودية، منها “الاستعلام عن الراتب، الاستعلام عن الترقيات، تقديم طلب إجازة، تقديم طلب لإلغاء الإجازة”، ومع إصدار وزارة التعليم السعودية لترقيات الإداريين والإداريات 1442، بدأ البحث عن الرابط المخصص للاستعلام عن أسماء المقبولين بالترقيات، وقد أوضحناه لكم خلال السطور السابقة، مع تمنياتنا بالتوفيق والتقدم للجميع.