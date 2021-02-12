الاستعلام عن موظف وافد وزارة العمل الخدمات الإلكترونية 1442

الاستعلام عن موظف وافد من اكثر الأسئلة شيوعاً في محركات البحث، لما تم الإفصاح عنه من قبل الجهات الرسمية بالسعودية عن تسهيل بعض الخدمات وجعلها إلكترونية من بينها الاستعلام عن عامل وافد حيث قامت وزارة العمل بتفعيل هذه الخدمة لتسهيل عملية الاستعلام على المواطنين، وحرصاً على سلامة المملكة من تفشي الأمراض الخطيرة، والعدوى البكتيريا المنتشرة في وقتنا الحالي، مثلما حدث في خدمة تحديث الضمان الاجتماعي 1442 برقم الهوية إلكترونيًا.

وزارة العمل الخدمات الالكترونية الاستعلام عن موظف وافد

يمكن الاستعلام عن موظف وافد من خلال وزارة العمل التابعة للمملكة العربية السعودية من خلال التسجيل على الموقع الرسمي لها باتباع ما يلي من خطوات:

فتح الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية.

تسجيل الدخول كمستخدم جديد أو كتابة رمز المرور وكلمة المستخدم إن كان هناك حساب مسبق على موقع وزارة العمل.

تنسدل قائمة باختيارات خدمية مختلفة فيتم الضغط على “ استعلام عن موظف وافد “.

“. يطلب الموقع ادخال رقم الهوية ورمز المرور للاستعلام عن موظف وافد، وفور ادخالهم تفتح صفحة جميع بيانات الوافد، والكفيل الخاص به.

فقامت بتفعيل هذه الخدمة وغيرها لعدم الحاجة للذهاب لمكاتب العمل المختصة بهذه الجهة، كما أنها وفرت العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، والتي يمكن الاطلاع عليها من موقع وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية نفسه، كما يُمكنك الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية استعلام عن رقم الهوية 1442.

الاستعلام عن نقل خدمة عامل وافد

طرحت وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية خدمة الاستعلام عن نقل خدمة عامل وافد من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التنمية البشرية والموارد الإجتماعية .

كتابة الرمز السري واسم المستخدم في حالة كان للمستخدم حساب سابق على الموقع، أو تسجيل دخول جديد من خلال ملء بعض البيانات الشخصية كالاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ثم الضغط على كلمة ” تسجيل.

بعد إتمام التسجيل تفح صفحة تحتوي على نافذة ببعض الخيارات، يتم الضغط على أيقونة ” الخدمات الإلكترونية “

ثم يتم الضغط على كلمة ” الاستعلام عن موظف وافد “، فيطلب الموقع ادخال رقم الإقامة الخاص بالوافد.

فور الإنتهاء من كتابة الرقم نضغط على كلمة ” التحقق ” ، ثم علامة بحث.

في هذه الحال يكون المستخدم قد وصل للصفحة المخصصة لكل المعلومات المتاحة عن الوافد، بالإضافة لمعرفة المزيد عن الكفيل وبياناته كاملةَ، وبذلك تعرفنا على كيفية الاستعلام عن وافد في المملكة العربية السعودية رسميًا في 1442.