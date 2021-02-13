رابط دخول السبورة الفنلندية whiteboard.fi أحدث تقنيات التعليم

رابط السبورة الفنلندية نستعرضه لقراء موقعنا، حيث يقوم الطلاب والمعلمين بالدخول على منصة السبورة الفنلندية لمتابعة العملية الدراسية عن بعد، حيث السبورة تقدم خدمات تعليمية عديدة تسهل عليهم العام الدراسي، وتساعد المعلمين في متابعة خط سير الطلاب، كما أن السبورة يتم تحميله واستخدامه مجانا ولا يحتاج لأي اشتراكات أو دفع مبالغ مالية به، ويقوم المعلم بشرح الحصة الدراسية من خلاله بسهولة حتى يسهل على الطالب استيعاب الدرس المشروح، وتعد السبورة البيضاء الفنلندية أحد الوسائل التعليمية الإلكترونية التي طرحت خلال الفترة الماضية، والتي ساعدت في الاستفادة منها بشكل كبير.

السبورة الفنلندية

تتمتع السبورة الفنلندية بالعديد من المميزات التي جعلتها واحدة من أبرز البرامج التعليمية المطروحة على الإنترنت، وساهمت في حل كثير من المشاكل التي قد تواجه الطلاب والمعلمين في مرحلة التعلم عن بعد، حيث السبورة الفنلندية تقدم كافة الخدمات التعليمية التي قد يحتاجها المعلم أثناء شرحه للدروس المقررة على الطلاب إلكترونياً، وساعدت الطلاب على فهم الدروس المشروحة بسهولة، وأتاحت فرصة للتواصل بين المعلم والطالب لتبادل الآراء بينهم, ومن مميزاتها:

يمكن أن يتوصل المعلم أو الطالب لهذا البرنامج بسهولة، فهو متاح مجاناً على الإنترنت، ويمكن الدخول عليه في أي وقت وأى مكان.

تقدم السبورة الفنلندية كافة الوسائل التعليمية التي قد يحتاجها المعلم أو الطالب في عامه الدراسي، والتي تساعد على استكمال العملية الدراسية بسهولة.

السبورة الفنلندية آمنة تماماً وتحافظ على الخصوصية التامة للمعلم والطالب، فهو يقوم بمسح الغرفة بعد الانتهاء منها لعدم مشاركتها أو تعريف معلومات شخصية عن أحد من خلالها.

يمكن للسبورة الفنلندية للمعلم أن يقوم بالتحكم في الحصة وإضافة أي شخص إلى هذه الغرفة أو حذف أحد منها.

توفر السبورة الفنلندية إمكانية رفع وإضافة الصور ليشاهدها الطلاب وتسهل في عمليات الفهم لديهم، وليتعرفوا على كافة أجزاء الدرس المشروح.

رابط دخول السبورة الفنلندية

تعتبر السبورة البيضاء الفنلندية احد البرامج وواحد من أفضل البرامج الإلكترونية المساهمة في عملية التعليم عن بعد, والتي ساعدت كثير من الطلاب والمعلمين على استكمال عملية التعليم من خلال المنزل، وساهمت في التطوير من مستوى الطلاب وتنمية معلوماتهم، ويمكن من السبورة بسهولة متابعة أداء الطالب ومراقبته، وتوفر وسائل تعليمية عديدة لمساعدة المعلم أثناء شرحه على السبورة، ويمكن أن يقوم بالدخول عليها من خلال التالي:

الدخول على رابط السبورة الفنلندية ومتابعة الخطوات.

اختر إنشاء صف جديد.

قم بكتابة اسم المستخدم.

قم بالدخول على أيقونة إنشاء غرفة.

وتوضح الصور التالية طريقة استخدام السبورة الفنلندية بالتفصيل.