الاشتراك في مسابقة ماو ماو للأطفال للفوز بجائزة بلايستيشن 5 الجديد

مسابقة ماو ماو هى مسابقة تم إطلاقها من شبكة كرتون نتورك للأطفال، كما أن شبكة Cartoon Network تذيع للأطفال برامج الرسوم المتحركة، ودائماً ما تطلق الشبكة مسابقات شيقة لللأطفال والاسم المختص للشبكة هى CN حيث تم إطلاق الشبكة في عام 1992، وتم إطلاق مسابقة ماو ماو خلال الساعات الأخيرة للأطفال، وقد شهدت المسابقة عملية بحث مكثفة على شبكة الإنترنت بغرض الاشتراك في المسابقة للفوز بجهاز بلايستيشن 5 الجديد وسوف نوضح من خلال هذا التقرير عن طريق الاشتراك في مسابقة ماو ماو بالتفصيل.

مسابقة ماو ماو

هى مسابقة تم إطلاقها من شبكة كرتون نتورك للأطفال وعلى الطفل أن يستعين بولي الأمر للاشتراك في المسابقة، حيث يتطلب الاشتراك موفقة ولي أمر الطفل، ومن ثم يحظى الطالب بالحصول على فرصة لربح بلايستيشن 5 ويقدم هدية للأطفال، وسوف نوضح بالتفصيل موقع المسابقة وكيفية الاشتراك عبر الإنترنت، وقد تم إطلاق المسابقة من خلال برامج ماو ماو المميزة التي يحبها ويعشقها الأطفال حول العالم، وخاصة أن شبكة كرتون نتورك هى شبكة عالمية ولها عشرات المتابعين حول العالم من الأطفال، وهناك عدد كبير من الشباب مثلت البرامج الكرتونية التي تطلقها الشبكة جزء كبير من حياتها، بجانب ذكريات الطفولة التي ما زالت علقة في أذهان الشباب.

طريقة الاشتراك في مسابقة ماو ماو

الآن يمكنكم بكل سهولة الاشتراك في المسابقة من خلال اتباع الخطوات التالية التي نستعرضها لقراء موقعنا بالتفصيل.

الدخول على موقع رابط مسابقة ماو ماو ومتابعة الخطوات.

سوف يظهر للطفل في واجهة المنصة سؤال المسابقة (كيف تحطمت ياقوتة القلب الطيب؟) وعلى الطالب اختيار الإجابة من بين الصور.

وبعد اختيار الإجابة الصحيحة يتم كتابة اسم الطفل.

ثم كتابة بيانات ولي الأمر.

تأكيد الاشتراك في المسابقة.

وسوف تعمل الشبكة على فرز إجابات المشتركين من الأطفال وإعلان نتائج مسابقة كرتون ماو ماو للأطفال، والإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة والذين حالفهم الحظ بالفوز بجائزة المسابقة وهى بلايستيشن 5 الجديد، والجدير بالذكر أن شبكة كرتون نتورك أطلقت العديد من المسابقات للأطفال في الفترة الأخيرة.