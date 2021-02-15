تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان دور ال16.. قناة مكسبي

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان ، يستأنف الفريقين مشوارهما في بطولة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف ملعب الكامب نو واحدة من أهم وأكبر المباريات بدور ال16 لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، ولعل الكثير من محبي وعشاق الفريقين ومتابعي الساحرة المستديرة يودون الحصول على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم على نايل سات عرب سات والأقمار الصناعية الأخرى، فقد كشف عدد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة برشلونة أنها تعمل حالياً على التجهيز لنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ، جدير بالذكر أن البارسا قد صعد لدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني للمجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، خلف فريق يوفنتوس الإيطالي المتصدر بالمركز الأول من المجموعة بنفس الرصيد.

وفي نفس السياق وعلى الجانب الأخر فقد استطاع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان الصعود لدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بعدما حقق تصدر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة بفارق المواجهات المباشرة مع فريق لايبزيج الألماني المتواجد في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثامنة، وجدير بالذكر أن لايبزيج سيقابل ليفربول يوم الثلاثاء في دور ال16 بدوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة مكسبي قناة مباراة برشلونة المفتوحة

قناة مكسبي تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على نايل سات في دوري أبطال أوروبا 2021 ، من المتوقع أن تكشف قناة مكسبي المجانية تأكيد بأنها ستكون القناة المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان وذلك خلال الساعات القليلة القادمة، ونترقب معكم ما سيتم نشره عبر صفحة قناة مكسبي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتأكد ذلك، وإليكم تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم على النايل سات.

تردد قناة مكسبي على النايل سات:

التردد: 11411 – الاستقطاب: أفقى H – الترميز 27500

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

قنوات مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان المفتوحة ، يوجد العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم مجانا في دور ال16 بدوري أبطال أوروبا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إليكم ببعض منها.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

وبخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ،سوف تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 3، وسنوافيكم ببعض القنوات المفتوحة التي تذيع ماتش برشلونة مجانا على النايل سات وعرب سات، بخلاف الموضحة أعلاه في حالة الكشف عنها.