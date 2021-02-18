رابط الاستعلام عن موظف وافد 1442 بالاسم ورقم الاقامة mol.gov.sa

الاستعلام عن موظف وافد 1442، توفر اليوم وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خدمة الاستعلام عن موظف وافد 1442 عبر الموقع الالكتروني المخصص لخدمات الاستعلام وشئون الوافدين، حيث يمكن لأي مواطن سعودي الحنسية اليوم عمل كشف مفصل عن العامل أو المظف الوافد الذي ينوي كفالته، ليتعرف على السجل الشامل الخاص بالعامل، ومعرفة جميع التفاصيل التي تخص العامل منذ بداية دخوله إلى اراضي المملكة، وحتى تاريخ اليوم، وهو الامر الهام جداً والذي يفيد الكفيل في ادارة الكفالة الخاصة به، ومعرفة كل شيء عن الموظفين الموجودين لديه، وتجنب أي مشاكل تخصهم مع الحكومة السعودية.

الاستعلام عن موظف وافد 1442

عملت الحكومة السعودية على تدشين خدمة الاستعلام عن موظف وافد 1442 عبر طرق الكترونية حديثة جداً، ومتطورة للغاية، من أجل أن توفر على المواطنين أعباء التوجه إلى أي مقر مصلحة حكومية، وحتى تمكنهم من القيام بخدمات الاستعلام أو أي خدمات أخرى يريدون الحصول عليها وهم داخل منازلهم، عن طريق الانترنت، وخاصة مع اجراءات الحجر الصحي والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحالة الوبائية التي تعن أرجاء المملكة العربية السعودية اليوم، كما تمكنك الخدمة الجديدة للاستعلام عن الموظف الوافد من معرفة تواريخ انتهاء الاوراق الرسمية الخاصة به، مثل الهوية أو الاقامة وكذلك جميع المعلومات التي تخص جواز سفره، والحالة القانوينة التي دخل على أثرها إلى المملكة، وكذلك الحالة القانوينة لوججوده في المملكة إذا كان مخالفاً للقانون أو وجوده قانوني.

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية عن طريق الضغط على الرابط المباشر الذي ينقلك للموقع.

اضغط على الخدمات الالكترونية واختر منها الخدمات الاستعلامية من القائمة المنبثقة.

اختر كلمة الاستعلام عن وافد.

اكتب جميع البيانات المتعلقة بالوافد مثل رقم الاقامة ورقم جواز السفر واسم الوافد بالكامل.

أسماء المترقين في وزارة التعليم السعودية وطباعة الترقية

رابط الاستعلام عن موظف وافد 1442