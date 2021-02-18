شحن شدات ببجي مجانا 2021 بدون كذب وفي خطوة واحدة احصل على ألف شدة

شحن شدات ببجي مجانا حيث تقدمت ببجي موبيل عددًا كبيرًا من العناصر القابلة للفتح للسماح للاعبين بتخصيص ملابسهم وأسلحتهم وعدد من العناصر الأخرى، مما يمنحهم مزيدًا من الذوق في ساحة المعركة. ومع ذلك، من أجل فتح هذه العناصر، تحتاج إلى إنفاق مبلغ جيد من UC، وعلى الرغم من أن عددًا من مواقع الويب والبرامج التعليمية حول هذا الموضوع تدعي أنها تقدم خدعة للحصول على UC مجانًا في ببجي موبيل، يجب أن تكون دائمًا على دراية بالمحتالين حيث لا يوجد شيء مجاني تمامًا.

شحن شدات ببجي مجانا

لا تعمل هذه الحيل على الرغم من أنه لا تزال هناك طرق معينة لجعل النظام يعمل من أجلك، ومن المثير للاهتمام، أن هناك طريقة يمكن للاعبين من خلالها الحصول بسهولة على بعض الشدات المجانية في PUBG Mobile مع القليل من الجهد، كل ما تحتاجة هو اتباع الخطوات الأتية لشحن شدات ببجي مجانا:

تحتاج ببساطة إلى تنزيل تطبيق من جوجل يسمى “Google Opinion Rewards”.

يتطلب التطبيق من المستخدم إجراء استطلاعات الرأي على المنصة مقابل مكافأة.

الاستطلاعات سهلة إلى حد ما وتدفع مبلغًا معقولًا من المال في شكل رصيد جوجل بلاي.

بمجرد حصول المستخدم على رصيد Google Play كافٍ في حسابه، يمكنه استخدامه لشراء عدد من العناصر من متجر Play.

خطوات تثبيت برنامج للحصول على الـ UC

إذن، إليك نظرة سريعة على كيفية تثبيت التطبيق على هاتفك للحصول على UC مجانًا في ببجي.

الخطوة الاولى: قم بتشغيل متجر بلاي على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام اندرويد وابحث عن “Google Opinion Rewards”.

الخطوة الثانية: قم بإجراء استطلاع إذا كنت تستخدم Google Opinion Rewards لأول مرة، فقد لا تتم مكافأتك على المشاركة في الاستطلاعات القليلة الأولى ومع ذلك، سوف تبدأ Google في الدفع مقابل محاولة إجراء الاستطلاعات اللاحقة.

الخطوة الثالثة: افتح لعبة ببجي على هاتفك بمجرد حصولك على مبلغ مناسب من رصيد جوجل بلاي.

ستحتاج إلى فتح تطبيق ببجي على جهازك والانتقال إلى قسم UC Purchase في اللعبة.

ضمن “UC Purchase” ، ستتمكن من شراء UC مقابل الرصيد الذي ربحته.

عليك تحديد Google Play Balance طريقة للدفع. بمجرد شراء بعض UC، يمكنك البدء في فتح أشكال ببجي الجديدة.