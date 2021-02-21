موقع منظومة الامتحانات الليبية لاستخراج نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2020 التعليم تُعلنها اليوم

موقع منظومة الامتحانات الليبية، من أهم الروابط الرسمية التي توفرها وزارة التعليم الليبية، لتمكين الطلاب من معرفة نتائجهم إلكترونياً، واليوم نحن نتواجد معكم لوضع الرابط المباشر للمنظومة بين أيديكم، بالتزامن مع موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2020، والمقرر إعلانها اليوم الأحد الموافق 21/2/2021، حسب ما أعلنته وزارة التعليم في تنويه سابق خلال إعلان نتائج الشهادة الثانوية الدور الثاني، حيث ينتظر الآلاف من طلبة وطالبات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني 2020، معرفة النتائج اليوم بالطريق الإلكتروني برقم الجلوس.

رابط منظومة الامتحانات الليبية نتائج الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2020

من المنتظر أن تُعلن وزارة التعليم الليبية نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية الليبية 2020 اليوم، فهناك حالة من الترقب والقلق تنتاب نحو 37 ألف طالب وطالبة ممن قاموا بأداء امتحانات الدور الثاني، بالإضافة لأولياء الأمور الذين يريدون الاطمئنان على نتائج أبنائهم، لذلك تتم عمليات بحث مكثفة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2020، لكي يتم التعرف على النتيجة دون معوقات عقب إعلان وزارة التعليم لها.

وزارة التعليم تُعلن نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2020

تقوم وزارة التعليم الليبية اليوم بإعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2020، على أن يتم إتاحتها إلكترونياً عبر موقع وزارة التعليم، ثم الوصول لصفحة الرابط الإلكتروني لنتائج الطلبة، ومنه لصفحة النتائج على منظومة الامتحانات، وذلك حرصاً من الوزارة على توفير أفضل الوسائل الإلكترونية لمعرفة النتائج، دون الحاجة للذهاب لمقرات المدارس والتجمعات والاختلاط، في ظل الوضع الوبائي الحالي الذي تشهده البلاد والمنطقة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم الوزارة بمجهور كبير للحفاظ على سلامة الجميع، بالإضافة لتحسين وجودة العملية التعليمية.