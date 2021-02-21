تحديث رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني ليبيا 2020 لإعلان نتائج شهادة إتمام التعليم الأساسي إلكترونياً

ينال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 الدور الثاني، على نسبة بحث عالية خلال الساعات القادمة، بالتزامن مع قُرب موعد إعلان نتائج شهادة إتمام التعليم الأساسي الدور الثاني 2020، حيث تُعلن النتائج إلكترونياً من خلال رابط خصصته وزارة التعليم الليبية، هذا وقد أعلنت الوزارة عن موعد إعلان نتيجة الدور الثاني لشهادة الإعدادية 2020، على أن يكون صباح اليوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر فبراير 2021.

وعقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الدور الثاني، ستكون النتيجة متاحة على الموقع الرسمي لوزارة التعليم الليبية برقم جلوس الطالب، أو الدخول المباشر على موقع منظومة الامتحانات الليبية، حيث أدي امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي 2020، نحو 37,267 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية، وقد تمت الاختبارات في ظل متابعة مستمرة من وزارة التعليم الليبية، لضمان سلامة الطلاب والقائمين على المراقبة في لجان الامتحانات من عدوي فيروس كورونا، فقد قامت الوزارة بالعمل تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار عدوي كوفيد19.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم الليبية “moe.gov.ly“.

الضغط على خانة الرابط الإلكتروني لنتائج الطلبة.

ليتم تحويلك للرابط المباشر للنتيجة.

كتابة رقم الجلوس ورقم القيد.

الضغط على بحث لتظهر النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني ليبيا 2020إعلان نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي الدور الثاني

من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 الدور الثاني، عقب إعلانها رسمياً في المؤتمر الصحفي الذي سيتم عرض تفاصيل النتيجة من خلاله، وبعد ذلك يتم رفع النتائج على الرابط الإلكتروني لتكون في متناول الطلاب وأولياء الأمور بعد تسجيل رقم جلوس الطالب ورقم القيد، فهذه الشهادة من الشهادات الهامة في حياة الطالب التي يتحدد عليها مستقبلة التعليمي في باقي المراحل.

منظومة الامتحانات الليبية

تقوم المنظومة بمتابعة العملية التعليمية ونظام الامتحانات، وتقديم كل ماهو جديد من أخبار النتائج والامتحانات في دولة ليبيا، فهي منظومة تابعة لوزارة التعليم الليبية بحكومة الوفاق، ويتعرف الطلاب على نتائجهم من خلالها بصورة مباشرة وبكل سهولة، عقب إعلان النتائج رسمياً بمعرفة وزارة التعليم، وقد تابع السيد الوزير أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الدور الثاني، لشهادة إتمام التعليم الأساسي الليبية 2020، لكي يأخذ كل طالب حقه في الدرجات.

نتائج الشهادة الإعدادية الليبية الدور الثاني 2020

إعلان نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية الليبية 2020، من الموضوعات التي تهم عدد كبير من البيوت الليبية اليوم، حيث يتحدد عليها مستقبل طلبة وطالبات هذه المرحلة في الدخول للمرحلة الثانوية، ومع اقتراب موعد إعلانها تتزايد عمليات البحث لمعرفة طريقة استخراج النتيجة، وقد أوضحناها خلال السطور السابقة.

الموقع الرسمي لوزارة التعليم الليبية

يعتبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم الليبية من المواقع الإلكترونية الهامة لمعرفة نتائج الطلاب في ليبيا، حيث يقوم الموقع بعرض أخر وأهم أخبار العملية التعليمية والمناهج والامتحانات، ويعرض الموقع نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 الدور الثاني، في ظل التطوير والتحديث الإلكتروني والاتجاه نحو التعلم عن بُعد، الذي تنتهجه معظم الدول الآن في ظل انتشار عدوي فيروس كوفيد 19، حتي لا يضطر الطلاب للذهاب للمدارس والاستعلام عن نتائجهم والاختلاط بالآخرين، فيعتبر الاستعلام الإلكتروني هو الطريق الأمن للجميع.