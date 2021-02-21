تعرف على التعديلات الجديدة المقترحة من الوزارة على نظام مكتب العمل ٢٠٢١



من أهم التعديلات الجديدة المقترحة من الوزارة على نظام العمل في المملكة العربية السعودية وأهم المواد التي تم التعديل عليها لمواكبة الأنظمة الجديدة والتي من خلالها يتم الحفاظ على حقوق الطرفين وليست لأول مره ولكن كما تعودنا على التجديد والتحديث في أساليب العمل وقوانين مكتب العمل في المملكة العربية السعودية.

سوف يكون التعيين على حسب المؤهلات والمهارات وليس حسب الجنسية الحامل لها المقدم على التعيين.

يتم الغاء الشرط الذي ينص على نسبة التوطين خمسة وسبعون في المائة وربطها بقرارات الوزارة والتوقع بتخفيف نسب التوطين على الشركات الخاصه.

يتم الغاء الشرط الذي ينص على تشغيل الاجانب في مهن مسعودة واستبدال شرط التوطين بعبارة قرارات الوزارة.

يتم الغاء شرط ربط مدة العقد برخصة العمل ويجب أن يكون عقد غير السعودي موثق وإذا خلا العقد من مدة فيكون العقد مبرم ومتجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة من تاريخ المباشر العمل .

يتم الغاء مسؤولية ضبط وايقاع العقوبات من وزارة الداخلية واحالتها على عاتق مفتشي وزارة الموارد البشريةالخاصة بالعمل.

يجب أن لايتحمل صاحب العمل رسوم الخروج والعودة للعامل المقدم على التأشيرة.

لابدأن يتم توثيق العقود إلكترونياً حسب اللائحة القانونية لمكتب العمل.

يجب أن تضع الوزارة نماذج لعقود العمل لحفظ الحقوق للطرفين.

يجب أن يتم تمديد فترة التجربة لمدة مماثلة ويجوز الاتفاق على فترة التجربة لمدة مائة وثمانون يوم من اليوم الاول والغاء بند اعطاء حق الانهاء لاحد الطرفين العامل أو صاحب العمل.

يتم اضافة فقرة استقالة العامل لبند انتهاء العقود في حالة الاستقالة يجب على العامل عند الاستقالة تقديم إشعار مدته ثلاثون يوم والشركة عند انهاء العقد تعطي اشعار مدته ستون يوم يتم تبليغ العامل به.

في حالة إذا كان الانهاء من الشركة فتعطي تعويض قدره شهر عن كل سنة إذا كان العقد غير محدد المدة وتعويض باقي مدة العقد إذا كان العقد محدد المدة أما في حالة الانهاء من طرف العامل فالعامل يدفع تعويض نصف شهر عن كل سنة وأجر المدة الباقية على العقد ولايقل التعويض عن راتب شهرين.

يجب أن تكون مدة الاستقالة ثلاثون يوم لكل العقود ويجوز للشركة تأجيل قبول الاستقالة لمدة ستون يوم بناءً على مصلحة العمل وتوفير البديل كما يستحق العامل كافة الحقوق عند الاستقالةويتم الغاء شرط تجزئة المكافاة عن استقالة العامل الى ثلث وثلثين ويصبح استحقاق المكافاة كاملة.

يجب أن يتم تعديل ساعات العمل الأسبوعية إلى أربعون ساعه بدلا من ثمانية وأربعون ساعة وتعديل الساعات في رمضان إلى ثلاثون ساعه بدلاً من ستة وثلاثون ساعة.

وزارة العمل وأهم التعديلات الجديدة على نظام العمل بالسعودية

في خلال الآونة الأخيرة التي تتم من تعديلات تصب في مصلحة الطرفين وحفاظا على الحقوق ومواكبة خطة سير العمل والقوانين المتبعة بين العاملين وارباب العمل وبرعاية فاضلة واستنادا على التحديث والتقدم في سوق العمل.