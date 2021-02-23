القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر مجاناً في دوري أبطال إفريقيا 2021

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر اليوم نقدمها لكم من موقعنا ثقفني، لمتابعي مباراة الترجي ومولودية الجزائر، وذلك حرصاً من موقعنا على مواصلة متابعتكم المستمرة، حيث سيقوم الأخير باستضافة فريق الترجي على أرضه في إطار الجولة الثانية في دوري أبطال أفريقيا لعام 2021، وحرصا على اهتمام الكثير من جمهور ومتابعي كرة القدم بالبحث المستمر نقدم ترددات القنوات المجانية التي تذيع مباراة الترجي ومولودية الجزائر بدون تشفير عبر الأقمار الصناعية.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر مجاناً

وقد تم نقل فريق الترجي التونسي بطائرة خاصة إلى دولة الجزائر لإقامة مباراة تكاد تكون من أقوى مباريات دوري أبطال أفريقيا لعام 2021 وذلك لما يتمتع به لاعبي الفريقين من مهارات ثقيلة على ملاعب كرة القدم، وقد قام فريق الترجي التونسي بالفوز بتحقيق هدفين على فريق وتونجيت السنغالي الذي لم يستطع سوى تحقيق هدف واحد وذلك خلال الجولة الأولى في الدوري، في حين أنه قام فريق مولودية الجزائر بالتعادل مع فريق الزمالك المصري وذلك دون تحقيق أي أهداف، وسنسرد لكم القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مولودية الجزائر والترجي اليوم.

موعد مباراة الترجي ومولودية الجزائر اليوم

هذا وسوف يواجه فريق الترجي التونسي فريق مولودية الجزائر في مباراة ساخنة سوف يتم إذاعتها في الساعة 9 مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 23/2/2021 بتوقيت محافظة القاهرة بما يوازي الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 7 مساءً بتوقيت جرينيتش، والساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد القناة المفتوحة الناقلة مباراة الترجي ومولودية الجزائر

وقد قام اتحاد الكرة الأفريقي بالإعلان عن أن للدولة القائمة باستضافة المباراة الحق في إذاعة المباراة مجانياً على القنوات الأرضية المحلية الخاصة بها، لهذا فسوف تكون القناة الجزائرية الأرضية من القنوات التي ستقوم بإذاعة مباراة الترجي ومولودية الجزائر وذلك عبر القمر الصناعي النايل سات.

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة ماتش الترجي ومولودية الجزائر: 11680

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

وبهذا نكون قد وضحنا لحضراتكم كافة المعلومات الخاصة بإذاعة المباراة المقامة بين فريق الترجي التونسي وفريق مولودية الجزائر لدوري أبطال أفريقيا لعام 2021، وقد أوضحنا أيضاً القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الترجي ومولودية الجزائر اليوم.