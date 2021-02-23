الرئيس اللبناني: يجب تفعيل دور المرأة في المجتمعات

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنّ الحضارات كافة وليدة الثقافة والثقافة إستراتيجية عمل مثلّثة الأبعاد، قائمة على التوعية على التراث الفكري والعلمي والفني، والتدريب على تفعيله وتطويره وإغنائه

جاء ذلك خلال إفتتاحه المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي إختار بيروت مكانًا لبحث "دور المرأة العربية والتحديات الثقافية".

وشدّد عون على ضرورة إتاحة الفرص بشكلٍ متساوٍ بين الرجل والمرأة، لافتا إلى أن أي تقاعس في هذا الاتجاه، أن يضاعف التناقض بين التطلّعات والواقع، وفقًا لليبانون ديبايت.

وأشار إلى أن هناك دائمًا نقاش حول الأسبقية بين القناعات والذهنيات الموروثة، مؤكدا أنه يجب العمل على تخطيّ العوائق الثقافية باللجوء الى وسائل ثقافية، وفق ما نجح في القيام به رواد النهضة من نساء ورجال، في مطلع القرن الماضي.

ويأمل الرئيس اللبناني أن ينجح مؤتمر منظمة المرأة في وضع أسس انتاج ثقافة متجدّدة، وتعميم المعرفة، للسير إلى الأمام في التغلّب على ما يكبّل تحقيق المساواة المطلوبة، بالركون إلى العقل، وبروح الانفتاح وتقبل الآخر المختلف.

وختم الرئيس عون، بالقول: "يجب تفعيل دور المرأة في المجتمعات، ومن خلالها إطلاق نهج تربوي فاعل، مبني على ملاقاة تطلعات القرن الحادي والعشرين".