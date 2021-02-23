نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة التقاعد الوطنية العراقية تحديث بيانات المتقاعدين 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث معلومات المتقاعدين في العراق من خلال هيئة التقاعد الوطنية لصرف مبلغ التقاعد الذي يتم تقاضيه شهرياً من قبل بعض فئات الموظفين بالدول وآخر أخبار قانون التقاعد الجديد، قامت هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، والمختصة بصرف المبالغ المالية لجميع المتقاعدين بالدولة بحث جميع المسجلين في التقاعد الإجتماعي للهيئة الوطنية للتقاعد بالقيام بتحديث بياناتهم داخل الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

تحديث معلومات المتقاعدين في العراق

وذلك لإمكانية الحصول على راتب التقاعد في موعده الشهري دون حدوث أية مشاكل تؤثر على ذلك، وقامت بطرح الطريقة التي يمكن تحديث البيانات من خلالها بالدخول على الصفحة الرسمية للهيئة والقيام بتحديث كافة البيانات المدخلة سابقاً.

استمارة تحديث بيانات المتقاعدين

ولتحديث البيانات الخاصة بتقاضي راتب التقاعد من هيئة التقاعد الوطنية لابد من القيام ببعض الخطوات على موقعها الإلكتروني لتجنب نزول الأشخاص المتقاعدين وكبار السن إلى المكاتب المختصة بذلك خوفاً عليهم من الفيروس الوبائي المتفشي داخل البلاد، والقيام ببعض الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لهيئة التقاعد الوطنية الرسمي.

تسجيل الدخول على الموقع بحساب مسبق الاستخدام، أو تسجيل الدخول كمستخدم جديد في حال لم يكن لديك حساب سابق.

بعد تسجيل الدخول يتم الدخول إلى اختيار استمارة تحديث بيانات التقاعد الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.

يطلب الموقع ادخال العديد من البيانات الشخصية للمستخدم ككتابة الاسم الكامل له في كل خانة مخصصة لذلك، كتابة البيانات الصحيح للأب والأم، إدخال جميع بيانات الهُوِيَّة كالرقم القومي وغيره.

وأخيراً يتم كتابة بيانات مهنة التقاعد ورقم الجوال.

فور إدخال كافة البيانات السابقة في استمارة التقاعد يتم الضغط على كلمة إرسال لحفظ وإرسال البيانات إلى الجهة المختصة للتدقيق في صحتها.

قانون التقاعد الجديد في العراق

في الآونة الأخيرة وتحديداً في شهر نوفمبر للسنة الماضية قام الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشئون الاجتماعية داخل العراق، بذكر بعض المواد المذكورة في قانون التقاعد العراقي الجديد وما يخص الفئات المحددة به والامتيازات المقدمة لهم من خلاله.

وقد صرح الوزير عن أن قانون التقاعد الجديد سيصدر قريباً ويتم استبدال القانون القديم الصادر بتاريخ 1971 بهذا القانون وذكر أنه تم عمل الكثير من التعديلات الجوهرية بداخله.