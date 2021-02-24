رابط التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني “وظائف التشغيل والصيانة” وموعد التسجيل

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التقديم على مجموعة من الوظائف الخالية لديها، والتي تدور حول بند التشغيل والصيانة، وأعلن المسؤولون عن الوزرة من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن الرابط الخاص بالتقديم على تلك الوظائف من خلال شبكة الإنترنت، ومن الجدير بالذكر أن التقديم على الوظائف سوف يبدأ في يوم الأحد الموافق 16 رجب 1442 ومستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 رجب 1442 في نهاية اليوم، ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لقبولهم في شغل تلك الوظائف، تابعونا حتى تتعرفوا عليها.

رابط التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني

أصبح الآن من الممكن أن يقوم المواطنين بالتقديم على وظائف الحرس الوطني من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني، والنقر على الوظائف المتاحة، وسوف تظهر أمامكم وظائف بند التشغيل والصيانة التي متاح التقديم عليها إلكترونياً وبالنقر عليها تظهر استمارة التقديم التي تتضمن جميع البيانات الشخصية والوظيفية الخاصة بالمواطن، والتي تتضمن الاسم والرقم الوطني والمؤهل الدراسي، مع ضرورة رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة والنقر على زر التقديم.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 عام و40 عام على الأكثر. يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية وينجح فيها. يجب أن يقدم الأوراق التي تثبت أنه لائق طبياً، وينجح في الكشف الطبي. يجب على المتقدم أن يتحلى بحسن السير والسلوك، وأن لا يكون محكوم عليه من قبل في أحد قضايا الأمانة والشرف. يستثنى من المتقدمين من تم إحالتهم للتقاعد من أحد الجهات الحكومية من قبل. في حالة القبول يجب أن يلتزم المواطن بممارسة مهام وظيفته الفعلية، مع التأكيد على عدم تكليفه بأية أعمال إدارية خلاف ذلك. يجب أن تكون خبرات المتقدم السابقة في القطاع الخاص، مناسبة مع طبيعة الوظيفة المتقدم لها، مع ضرورة إثباتها في الأوراق المقدمة، من خلال شهادة من جهة العمل السابقة، مع ضرورة تدوين المسمى الوظيفي، وفترة الخدمة بتاريخ البداية والنهاية، وتوثيقها ببيان من التأمينات الاجتماعية وتقرير منها بتغطية فترة الخبرة.

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شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني