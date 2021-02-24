جدة - نرمين السيد - رجح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، سيجرى أول اتصالته بالعاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز قريبًا.



جدة - نرمين السيد - رجح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، سيجرى أول اتصالته بالعاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز قريبًا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم الأربعاء، إن بايدن سجرى فى وقت قريب أول اتصاله بالملك سلمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: بايدن سيتصل بالملك سلمان فى وقت قريب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.