لبنان يسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 362833 إصابة. كما سجلت الصحة اللبنانية 62 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 4508 حالة. فيما رصدت الصحة اللبنانية تعافي 2161 حالة شفاء جديدة من الفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 277741 حالة. وأوضحت الصحة اللبنانية ان اجمالي الحالات التي لا تزال تتلقي العلاج داخل العناية المركزة ارتفعت الي 911 حالة.

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