الأردن.. قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مخالفي إجراءات كورونا الاحترازية

أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قرارا عاجلا لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث أصدر أمر الدفاع رقم 26 والذي ينص على "التأكيد على التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بلبس الكمامة وإجراءات العمل والتدابير الوقائية".

كما نص أيضا علي تغليظ العقوبات على غير المتلزمين بحيث يعاقب كل من لا يتقيد 20-100 دينار ويعاقب من لا يلبس الكمامة 60-100 دينار.

وبين أن مخالفة المنشآت تتراوح بين 500 و1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى وبغرامة مقدارها ألف دينار وإغلاقها لـ 7 أيام إذا تكررت المخالفة.

كما شدد القرار علي تغليظ العقوبات على المطاعم والمقاهي التي يثبت قيامها تقديم الأرجيلة، ويحبس صاحبها بمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة 500-1000 أو بكلتا العقوبيتين، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وللمرة الثانية أسبوعين ومعاقبة المؤسسات التعليمية المخالفة بغرامة 3 آلاف دينار وإغلاقها لمدة يحددها القرار.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بأمر الدفاع ابتداء من يوم غد الخميس بحسب القرار الصادر من رئيس الوزراء الأردني.

وأصدر رئيس الوزراء لتنفيذ هذه الإجراءات بلاغ رقم 24 استنادا إلى أحكام البند (8) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 والذي ينص على:

أولا: يلغى البلاغ رقم 19 لسنة 2020 والبند أولًا من البلاغ رقم 20 لسنة 2020.

ثانيا: يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع.

ويسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة ويفوض وزير الأوقاف بتحديد وقت بدء ساعة التجوال وانتهائها.

كما يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الأسبوع من الساعة العاشر ليلا وحتى السادسة صباحا.

وأكدت الحكومة استمرار التشديد على الرقابة بالنسبة للأفراد والمنشآت ومؤسسات القطاعين العام والخاص ولن تتهاون الجهات الرقابية مع أي مخالفات يتم ضبطها.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية وعبر المحافظين تتابع مدى التزام المصابين في العزل المنزلي وضبط كل من يتعمد المخالفة.