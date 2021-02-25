عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية تخفيضات تصل ل 60%

من المعروف داخل المملكة العربية السعودية أن شركة اكسترا من أشهر الشركات التي تقوم ببيع جميع الأجهزة الكهربائية، وأجهزة المنزل المختلفة وأيضاً الهواتف المحمولة لكل الشركات، حيث أن شركة اكسترا تقوم بإضافة مجموعة من المزايا فوق عملية الشراء التي يقوم بها كل عميل، مثل تقديمها لخدمة الضمان والصيانة والكثير من الخدمات الأخرى التي زادت من ثقة العملاء في الشركة. عروض اكسترا عروض اكسترا عروض اكسترا الأسبوعية: تخفيضات اكسترا بلغ سعر سيمفر فريزر أفقي، ١٦.٢ قدم لون أبيض ١٩٢٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢١٤٩ ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر جهاز وايت وستنجهاوس فريزر أفقي ٣.٤ قدم لون أبيض ٧٣٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨١٩ ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر جهاز ويرلبول فريزر عمودي ٨.٩ قدم إستيل ٣١٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٣٣٥ ريال سعودي.

بلغ سعر جنرال الكتريك مكيف شباك ١٧٦٠٠وحدة تبريد بارد روتاري ١١٦٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧٩٩ ريال سعودي.

بلغ سعر نسكافيه دولتشي جوستو ماكينة صنع القهوة ٧٨٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٦٩ ريال سعودي.

بلغ سعر دولتشي جوستو ماكينة صنع القهوة إسبارتا ١٣٤٠-١٦٠٠ واط لون أبيض ٦٤٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٦٩ ريال سعودي. عروض اكسترا على قسم صانعات القهوة تخفيضات اكسترا بلغ سعر ديلونجي ماكينة تحضير الإسبرسو والكابتشينو خزان سعة ١.١ لتر ٦٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٤٩ ريال سعودي.

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عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر جهاز صانع الاسبريسو ديلونجي ١١٢٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣٢٩ ريال سعودي. شروط قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية 2021 عروض اكسترا على قسم صانعات القهوة

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