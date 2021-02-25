تونس.. البنك المركزي يطالب بسداد دين بقيمة مليار دولار

كشف البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، أن تونس مطالبة بسداد ديْن بقيمة مليار دولار، محذرا من تأثيرات الأزمة السياسية وغياب الحوار على تصنيف تونس الائتماني.

وقال مدير عام التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي، عبد الكريم الأسود، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية: إنّ "تونس تنتظرها دفعات مهمة في إطار الديْن العام الخارجي أواخر يوليو وبداية أغسطس المقبلين، بقيمة مليار دولار، ولم يبق أمامها سوى أشهر قليلة لتعبئة موارد مالية لخلاص هذا الدين في ظل حجم الاحتياطي من العملة الأجنبية".

واعتبر الأسود أن الحل العاجل لتغيير تصنيف تونس الائتماني، سياسي بالأساس، ويفرض ضرورة لقاء الفرقاء السياسيين في أقرب وقت على برنامج واضح لإنقاذ تونس.

وأوضح أن البنك المركزي سيقدم مقترحا اقتصاديا واضحا للحكومة التونسية، يتركز على ضرورة تحضير برنامج مع صندوق النقد الدولي، وتفعيله قبل أواخر أبريل 2021، بالتوازي مع الإصلاحات الكبرى الهيكلية، وذلك من أجل منح وزارة المالية وقتا مناسبا لخروجها للأسواق العالمية.