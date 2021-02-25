تسجيل دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا 1442 مايكروسوفت تيمز وتفعيل حساب madrasati office

تسجيل دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا 1442 وكيفية تفعيل حساب مايكروسوفت تيمز من أجل الدخول على المنصة التعليمية من أكثر الأمور التي تشغل الطلاب وأولياء الأمور، حيث أنه في غالبية الأوقات تواجه الطلاب والطالبات مشكلة عند تسجيل دخولهم إلى المنصة يومياً، لذا تم إتاحة الدخول من خلال رابط تطبيق توكلنا 1442، ومن الجدير ذكره أن وزارة التعليم أتبعت تقنيات التعليم عن بعد من خلال تلك المنصة حتى توفر للطلاب مدرسة متكاملة بشكل إلكتروني.

تسجيل دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا 1442

بإمكان الطالب أن يقوم بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية عبر رابط تطبيق توكلنا الرسمي، وسنسرد لكم خطوات الدخول على المنصة التعليمية بهذه الطريقة، لذا اتبع الخطوات التالية.

أول خطوة: القيام بتثبيت تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول، ويعمل التطبيق على أجهزة الأندرويد وأجهزة الأيفون.

ثاني خطوة: إنشاء حساب جديد، أو تسجيل الدخول في حالة التسجيل على التطبيق بشكل مسبق.

ثالث خطوة: إذا كان لا يتواجد لديك حساب مفعل على منصة مدرستي، فم بتفعيل حساب، وإذا كان لديك، اتبع بقية هذه الخطوات.

رابع خطوة: اختار التبويب الخاص بمنصة مدرستي، وادخل اسم المستخدم الخاص بك وأيضاً كلمة المرور.

خامس خطوة: الضغط على تبويب “دخول”، وبذلك تستطيع الدخول إلى المنصة التعليمية.

كيف تسجل دخول منصه مدرستي من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز

بعد أن قدمنا لكم طريقة الدخول عبر تطبيق توكلنا بعد أن يتم تفعيل حساب على التطبيق، نقدم لكم طريقة دخول مدرستي عبر مايكروسوفت تيمز.

ادخل على منصة مدرستي من الرابط الخاص بها.

اختار الدخول على المنصة عبر حساب مايكروسوفت تيمز.

إدخال كلمة السر الخاصة بك واسم المستخدم الخاص بك، وستستطيع الدخول للمنصة التعليمية.