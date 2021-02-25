بايدن يصدر قرارا بشأن العقوبات الأمريكية على كوبا

جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان له، اليوم الخميس، إنه من بين الإجراءات التى تم تمديد سريانها، الحظر على دخول السفن الأمريكية للمياه الكوبية دون إذن خاص من السلطات الأمريكية.

جدير بالذكر، أن إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، التى كان فيها جو بايدن نائبا للرئيس، رفعت بعض العقوبات عن كوبا وقامت بخطوات نحو تحسين العلاقات بين البلدين، بما فى ذلك إعادة فتح السفارة وأول اجتماع بين رئيس أمريكى وزعيم كوبى.

أما خلال إدارة دونالد ترامب تمت إعادة فرض العقوبات، حيث اتخذت إدارته موقفا أكثر شدة تجاه هافانا، وفرضت واشنطن عقوبات إضافية على كوبا بسبب دعمها للحكومة الفنزويلية.