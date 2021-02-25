منصة مدرستي تسجيل دخول رابط المنصة تطبيق توكلنا ومايكروسوفت تيمز

منصة مدرستي التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية وكيفية تسجيل الدخول علي المنصة من خلال الرابط الرسمي لها والميزة الجديدة التي تم وضعها للمنصة وهي دخول المنصة من خلال تطبيق توكلنا ومن خلال رابط تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي للعام 1442 من خلال الخطوات البسيطة للدخول والتي سنتعرف عليها اليوم في هذا المقال ومن خلال مدرستي اون لاين يمكن لكافة الطلاب داخل المملكة العربية السعودية أن يتعرفوا علي الدروس المدرسية الخاصة بالمناهج في كافة المراحل التعليمية والتي يدرسونها عن بعد نظراً للخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ علي صحة كافة الطلاب و مدرستي هي المنصة الرسمية لكافة المراحل التعليمية لتقديم كافة ما يحتاجون له الطلاب بمختلف المراحل والتي تكون الخدمات متاحه بشكل يومي طوال الأسبوع دون أنقطاع .

منصة مدرستي وكيفية تسجيل الدخول من خلال تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هي الإضافة الجديدة التي تم وضعها من وزارة التربية والتعليم السعودية ليتمكنوا الطلاب أيضاً من متابعة كافة ما يخصهم في الشأن الدراسي ومن خلال الخطوات الآتية :-

تطبيق توكلنا للدخول للمنصة يتم في الخطوة الأولي تحميل التطبيق لكي ما يتم الاستفادة من الخدمات المقدمة . مدرستي يتم متابعتها من خلال تسجيل حساب جديد لمن لم يسبق تسجيله علي تطبيق توكلنا . مدرستي تسجيل دخول ومن خلال حساب الطالب الشخصي يجب أن يكون مفعل وإذ لم يكن يجب تفعيله . مدرستي اون لاين من خلالها يتم أختيار قائمتها وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالطالب . رابط تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي بالدخول للمنصة عبر تطبيق توكلنا وبذلك تكون اكتملت الخطوات للاستفادة من كافة ما يتم تقديمها من خلال التطبيق .

مدرستي اون لاين يتم الدخول علي موقعها للتسجيل الجديد .

يتم التسجيل عليها بالبيانات الخاصة بالطالب مثل الاسم وتاريخ الميلاد وكلمة مرور خاصة بالطالب .

مدرستي تسجيل دخول يتم بعد ذلك الضغط علي زر تسجيل الدخول علي المنصة .

رابط تسجيل الدخول من خلاله بعد تسجيل البيانات يتم الضغط علي كلمة تسجيل جديد .

دخول منصة مدرستي وبهذه الخطوات تكون اكتملت عملية التسجيل للاستفادة بكل ما يتم تقديمه في المنصة .

في خطوة سابقة تم إضافة الخدمات علي تطبيق توكلنا والآن إضافة جديدة من الوزارة وهي برنامج مايكروسوفت تيمز

يتم الدخول علي الرابط الرسمي الخاص بالمنصة من خلال الأنترنت كخطوة أولي .

رابط تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي ومن داخله يتم تسجيل دخول من برنامج مايكروسوفت تيمز .

مدرستي اون لاين يتم تسجيل كلمة المرور واسم المستخدم الذي سبق وأن سجل به الطالب سابقاً .

جميع الخطوات السابقة هي التي يتم استخدامها في الدخول للمنصة من خلال مايكروسوفت تيمز .

مدرستي يتم تسجيل الدخول عليها من خلال البيانات التي سبق وأن سجل بها الطالب . من خلاله يتم تسجيل الدخول من الحساب الخاص بالطالب مايكروسوفت تيمز . يتم الدخول علي المنصة واختيار كلمة التعليم عن بعد لكي ما يتم إتاحة الخدمات الخاصة بها . مدرستي اون لاين يتم من خلال موقعها بعد الدخول عليه بالضغط علي زر مقرراتي لإتاحة المقررات المدرسية . دخول منصة مدرستي بعدها يمكن للطالب اختيار المقرر الذي يرغب بمتابعته وحل الواجب الخاص به . مدرستي تسجيل دخول ومن خلالها يتم اختيار الواجب لأي مادة من المواد من القائمة الخاصة بذلك . مدرستي ومن بعد الانتهاء من حل أي واجب لأي مادة يتم الضغط علي كلمة النتيجة للتعرف علي ما هي نتيجة الحل . تتيح لكل الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بأن يستطيع تحميل حل الواجبات كملف PDF .

منصة مدرستي و الخطوات التي يجب إتباعها للتسجيل علي مدرستي للطلاب الغير مسجلين سابقاًبرنامج مايكروسوفت الجديد من وزارة التربية والتعليم والخطوات الخاصة به لتسجيل الدخول للمنصةخطوات التسجيل علي المنصة لكي ما يتم متابعة خطوات حل الواجب الخاص بالمراحل التعليمية المختلفة

منصة مدرستي وهذا ما تم أعلانه في هذا المقال كجزء من الخدمات التي تقوم المنصة بتقديمه للطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية والتي تكون كلها بإشراف وزارة التربية والتعليم السعودية كما أن هناك خدمات متاحة من خلال قنوات عين التعليمية التي تمكن كافة الطلاب بمتابعة الدروس المدرسية بشكل يومي .