وزير الخارجية اليمنى: لا يمكن أن نقبل بوجود ميليشيا كحزب الله فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وأكد فى تصرحات لقناة "العربية" الإخبارية، ان الجماعة الحوثية أحدثت ضررا كبيرا فى عقول اليمنيين وسنعانى كثيرا جراء ذلك، مضيفا:" نريد للعقوبات على الحوثى أن تكون رافعة سياسية وأخلاقية" مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول بصيغة حل للأزمة تمهد لحرب أخرى.

وتابع وزير الخارجية اليمنى: بأن "الأخطاء التى أرتكبت فى ستوكهولم يجب تلافيها فى أى حل قادم" لافتا إلى أن مأرب وحّدت كل اليمنيين وكسرت ميليشيات الحوثى.

واختتم حديثه بالقول: "لا يمكن أن نقبل بوجود ميليشيا كحزب الله مسيطرة على اليمن"، مشيدا باتفاق الرياض واضفا إياه بأنه "نموذج يمكن البناء عليه للمصالحة الوطنية، كما أنه أوجد زخما دوليا لأزمة اليمن".