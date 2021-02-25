طريقة التسجيل في سكني، قامت المملكة العربية السعودية مؤخراً من خلال وزارة الإسكان بتقديم مجموعة من قطع للأرض المجانية لجميع المواطنين داخل المملكة، وتهدف وزارة الإسكان من هذا الموضوع أن يتوفر لكافة المواطنين الذين لا يملكون مأوى لهم قطعة أرض لبناء منزل يبقون فيه، وسرعان ما استقبلت الوزارة الكثير من الطلبات والاستفسارات بخصوص للأرض المجانية.

طريقة التسجيل في سكني الأرض المجانية

بعد أن قامت المملكة السعودية بتوفير قطع أراضي للمواطنين داخل المملكة من أجل توفير سكن مريح وآمن لكافة المواطنين الذين لا يملكون منزل خاص بهم.وقامت وزارة الإسكان بتوضيح طريقة التسجيل وذلك من طريق الموقع الرسمي الخاص بها على الإنترنت.ولم تكتفي وزارة الإسكان داخل المملكة بهذا الحد بل قامت بطرح مجموعة من الشقق للمواطنين بشكل مجاني ولكن الأشخاص المستحقين لها ويتم التأكد من أهليتهم من خلال الشروط التي وضعتها الوزارة.

خطوات التسجيل على سكني المجاني

يمكن للمواطنين التسجيل على سكني المجاني عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان السعودية من هنا .

ثم يقوم بالضغط على زر المبادرات والبرامج ومن ثم البرنامج السكاني.

الضغط على تسجيل الدخول.

ثم تقوم باختيار الدعم السكني.

يقوم المستخدم باختيار المدينة التي يرغب بالحصول على قطعة الأرض بها.

كذلك يقوم باختيار رقم الأرض التي يرغب بامتلاكها.

سيقوم الموقع بوضع الطلب الخاص بالمواطن على قيد الانتظار.

يجب على المواطن التأكد من المعلومات.

ثم تقوم بالضغط على قبول القطعة.

يجب تأكيد قبولك لجميع البنود التي توفرها الوزارة.

شروط التقديم على برنامج سكني مجاني

بعد أن قامت وزارة الإسكان طرح فكرة برنامج سكني مجاني على المواطنين تسارع المواطن للتسجيل على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، لكن يجب التنويه أن هذا البرنامج لا يشمل كافة المواطنين لكن يشمل فئة خاصة تكون في احتياج لهذه الأرض.

لذلك قامت وزارة الإسكان بوضع بعض الشروط التي من خلالها يتم التأكد من أهلية الأشخاص الحاصلين قطعة الأرض والشروط هي:

إذا كان المواطن قد سبق وحصل على دعم من وزارة الإسكان فلا يحق له التقديم على البرنامج السكني.

إذا كان الشخص المتقدم لديه مسكن خاص به فلا يجوز له الحصول على هذا الدعم، لأن البرنامج يشمل المواطنين بلا مأوى.

يجب كذلك على المتقدم للبرنامج أن يكون عمره لا يزيد عن الثلاثين عام ولا يقل عن الخمس وعشرون عام، ويجب أيضاً أن يكون يعول أسرة.

من أهم الشروط لاستحقاق الدعم أن يكون المواطن يملك الجنسية السعودية ولديه ما يثبت ذلك.