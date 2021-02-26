الموارد البشرية تتيح ميزة نقل تابع انتهت إقامته إلكترونياً، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنها وفرت خدمة نقل تابع انتهت إقامته بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بهدف التسهيل عليهم، كما ذكرت عبر حسابها على موقع ” تويتر” بأن إمكانية رفع طلب نقل الكفالة وسوف يتم الموافقة عليه بمجرد سداد رسوم المرافقين، على أن سيتم احتساب رسوم السداد من بداية تاريخ النقل.

رابط الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

استطاع موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يلبي كافة خدمات المواطنين والمقيمين بشكل سريع، حيث تحرص دوماً على توفير خدماتها بشكل إلكتروني توفيراً للوقت والمجهود على المواطنين والموظفين والحد ايضاً من الزحام في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة بل العالم أجمع.

ولاسيما يتساءل معظم المواطنين عن رابط موقع الموارد البشرية حتى يتسنى لهم الدخول إليها والاستعلام عن إحدى خدماتها بشكل فوري، وبالتالي وداعاً لهدر الوقت والشعور بالضيق والتعب.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسجيل دخول

يمكنك الآن تسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنه الاستعلام عن الضمان الاجتماعي أو صلاحية الإقامة وغيرها من الخدمات المختلفة من خلال الخطوات التالية:

توجه مباشرةً إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من الصفحة الرئيسية أنقر على خانة ” الخدمات الإلكترونية، ومن ثم النقر على ” بوابة الخدمات الإلكترونية”.

وبعد ذلك أنقر ايضاً على تسجيل الدخول، وكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور ” رقم الهوية، بعد الانتهاء أنقر على أيقونة ” تسجيل”

سوف ينقلك الموقع إلى نافذة أخرى بها خانات متعددة، يجب هنا كتابة البيانات الشخصية كاملة.

وأخيراً أصبح لك حساب خاص على موقع الوزارة، وبالتالي يمكنك الاطلاع والبحث عن الخدمات التي تريدها في أي وقت ومكان.