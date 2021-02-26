اسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 26/2/2021 سعر الذهب في سوريا اليوم والتي نقوم بذكر التحديثات التي تقع بمختلف الأسعار أولا باولا وفقا للنشرة التي تصدر من الجمعية الحرفية للصاغة في سوريا، وفي ظل الأحوال التي تقع حاليا في سوريا وارتفاع الأسعار الغير منطقي التي تشهده البلاد
وذلك منذ اندلاع الحرب في سوريا بسبب المعارضات التي وقعت في عام 2011 على رئاسة الحكومة والاعتراض عليها ومنذ ذلك الحين فقدت العملة المحلية لسوريا الليرة السورية هيبتها أمام الورقة الخضراء الدولار الأمريكي، ومع فرض القيود الأمريكية وعدم قدرة الحكومة على إعادة فرض السيطرة ومسك زمام الأمور ساءت الأحوال بسوريا لتصل إلى ما هو عليه الآن.أسعار الذهب اليوم
وأعلنت الجمعية الحرفية للصاغة بسورية عن ارتفاع جديد يصيب أسعار الذهب في السوق المحلي بسوريا والذي يأتي نتيجة ارتفاع أسعار المعدن النفيس في السوق العالمي، ليصل الفرق بين سعر ذهب عيار 21 جم اليوم عن سعره ليلة أمس ما يقارب 5000 ليرة سورية، ليسجل المعدن النفيس عيار 21 جم 183000 ليرة سورية
ومع التزامن الذي يقع الآن من ارتفاع الأسعار والغلاء مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا فيصل الذهب بهذا السعر لأعلى مستوى له منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع، كما صعدت سعر الاوقية الذهبية في معاملات اليوم ليسجل 1808.15 دولار أمريكي.سعر الذهب اليوم
أما عن أسعار البيع والشراء الخاصة بالمعدن النفيس والتي سجلتها تعاملات اليوم في سوريا حيث سجل ذهب عيار 24 جم 203 الف 429 ليرة سعر البيع في مقابل 202 الف 857 ليرة سورية سعر الشراء في حين سجل ذهب عيار 21 جم وهو عيار الذهب الأكثر تداولا في المنطقة العربية 178 ألف ليرة سعر البيع في مقابل 177 ألف و500 ليرة للشراء، وساهم ارتفاع سعر الذهب المحلي في سوريا لانتعاش أسواق الذهب البرازيلي والروسي بسبب اتجاه المواطنين لشرائها.اسعار الذهب في سوريا
|الوحدة
|سعر الذهب بالليرة السورية
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|بيع 209,143 شراء 208,571
|عيار 22
|بيع 191,714 شراء 191,190
|عيار 21
|بيع 183,000 شراء 182,500
|عيار 18
|بيع 156,857 شراء 156,429
|عيار 14
|بيع 122,000 شراء 121,667
|عيار 12
|بيع 104,571 شراء 104,286
|الاونصة
|بيع 6,504,343 شراء 6,486,571
|الجنيه الذهب
|بيع 1,464,000 شراء 1,460,000
|الكيلو
|بيع 209,142,857 شراء 208,571,429
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