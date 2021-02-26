السماح بسداد المخالفات المرورية عبر تفويض من صاحب السيارة لشخص آخر، أعلنت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع إدارة المرور بالسماح لأصحاب المركبات بعمل تفويض لشخص آخر بهدف سداد المخالفات المرورية، ولكن يشترط أن يكون تفويض القيادة داخلياً، أما بالنسبة لقرارات الإدارة العامة للمرور

كشفت الإدارة العامة للمرور بإمكانية تفويض شخص آخر عليه مخالفات مرورية بسدادها من خلال منصة أبشر، كما أكدت بأن إعطاء المركبة لشخص أخر دون تفويض، حتى إذا كان يحمل رخصة قيادة ومعه روابط وثيقة مع صاحب المركبة، ويكون المسئول الأول عن سداد المخالفات وفق المادة الـ 9 من قانون المرور.

شروط ميزة تفويض قيادة المركبات

يشترط على المفوض والمفوض عليه أن يكونا مسجلين على منصة أبشر الإلكترونية.

يجب القيام بالتفويض بعد الاتفاق مع المفوض له من خلال الحساب الشخصي له على المنصة.

خطوات سداد المخالفات المرورية

قامت الإدارة العامة للمرور بتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين بعدة طرق من أجل سداد قيمة المخالفات المرور مثل الدخول على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو الذهاب إلى البنك الراجحي أو الأهلي، أو الاتصال بالرقم الموحد (989)، فضلاً عن هذه الخطوات:

سداد مخالفات المرور عبر منصة أبشر، أذهب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

أختر خدمات أفراد، قم بتسجيل الدخول من خلال النقر على تسجيل دخول وكتابة الاسم وكلمة المرور.

أنقر على خدمات إلكترونية، ومن ثم استعلام عن مخالفات المرور.

ستجد عدة خانات، يجب كتابة البيانات بشكل صحيح مثل رقم لوحة السيارة، رقم رخصة القيادة،وأخيراً أنقر على ” عرض” أو ” استعلم”

ثم انتظر عدة دقائق، وسوف تظهر لك كافة التفاصيل عن المخالفات مثل اليوم، الوقت، التاريخ، وقيمة مبلغ المخالفة، وطرق السداد.