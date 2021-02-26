17 شخصا حصيلة قتلى الضربة الأمريكية في سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن حصيلة قتلى الضربة الأمريكية في سوريا بلغ 17 عنصرًا مواليًا لإيران.
كانت وزارة الدفاع الأمريكيو أعلنت، منذ ساعات، توجيه ضربة لجماعة مدعومة من إيران في شرق سوريا.
وقال المتحدث باسم الوزارة جيمس كيربي، إنه "بناء على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية هذا المساء غارات على بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا".
وأوضح أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.
وأشار إلى أن هذه الغارات جاءت "ردا على هجمات أخيرة ضد جنود أمريكيين ومن التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي تطاول هؤلاء الجنود".
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